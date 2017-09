El PSOE señala que la negociación sobre el IBI "acerca el acuerdo" sobre las ordenanzas municipales

6/09/2017 - 17:45

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de que el "clima de consenso" para que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) residencial no aumente en ningún tramo y para que la plusvalía no se cobre en los casos en los que no hay revalorización del inmueble, así como la posibilidad de aumentar las bonificaciones de las transmisiones 'mortis causa' en la vivienda habitual han acercado al PSOE a un acuerdo sobre las ordenanzas municipales de 2018.

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, los socialistas han explicado que el concejal de Economía del PSOE, Javier Trívez, ha participado este martes en la primera sesión negociadora de las ordenanzas municipales y ha estimado que es posible "reeditar un acuerdo progresista que centre el esfuerzo fiscal en el IBI no residencial con valores del suelo por encima del millón de euros".

Según han señalado desde el PSOE, "la decisión de frenar la subida del IBI volverá a ser una realidad en Zaragoza en 2018, si finalmente se materializa el acuerdo con ZeC y CHA para que no suba este impuesto en ningún tramo, evitando reacciones perversas de la modificación de tipos que ha habido otros años con los inmuebles más modestos".

Los socialistas también han precisado que el otro gran debate de las ordenanzas se centra este año en la plusvalía, donde los grupos de izquierda "están de acuerdo en ampliar las bonificaciones de las transmisiones de vivienda habitual 'mortis causa' de manera que repercutan en el 95 por ciento de los afectados".

La plusvalía ha sido objeto de otro debate en la primera jornada de negociación de las ordenanzas ya que "hay predisposición a proyectar en Zaragoza la doctrina del Tribunal Constitucional para que no paguen este impuesto las personas que al vender su piso obtienen menos de lo que pagaron cuando lo adquirieron".

Javier Trívez no solo ha defendido esta tesis, sino que ha abogado por regularlo expresamente en la ordenanza y permitir que los formularios que ofrece la Administración para hacer la autoliquidación del impuesto se modifiquen y ofrezcan la posibilidad de señalar que ha habido una minusvalía en la transacción, han apuntado las mismas fuentes.

Con este cambio, y solo en los casos de minusvalía, ya no será obligado pagar primero y reclamar después a la Administración, han detallado desde el PSOE.

UN PACTO POSIBLE

El socialista Javier Trívez ha opinado "que es posible volver a alcanzar un pacto para que haya unas ordenanzas municipales que tengan un corte progresista y exijan un mayor esfuerzo fiscal a quien más puede".

En este sentido, ha sugerido que la mayor aportación se siga situando en el IBI de empresas y comercios con suelos cuyo valor catastral esté por encima del millón de euros y ha solicitado que se incluyan, además, como sujetos fiscales los almacenes de este mismo tramo que están exentos hasta ahora de tributar.

Trívez ha considerado que hay una "filosofía progresista" en la manera de entender la tributación "que encaja con el sentir de los optimistas y fía los acuerdos sobre las tasas de residuos a un acuerdo previo entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza".

Este jueves, los grupos de izquierda se volverán a reunir y seguirán "ajustando sus criterios", han indicado desde el grupo municipal socialista.