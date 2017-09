El equipo de Ruiz critica el "profundo desconocimiento" de Mañanes sobre el sistema educativo

6/09/2017

Jefes de unidades técnicas, coordinadores y asesores que dejan sus puestos por el cese del consejero lo hacen "libremente y por decisión propia"

El actual equipo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional ha criticado "el profundo desconocimiento" que a su juicio tiene Francisco Fernández Mañanes, futuro responsable del área, "sobre el sistema educativo de Cantabria".

En un comunicado, el equipo del departamento ha puesto "en duda" las declaraciones en las que Fernández Mañanes afirma que en la Consejería "se ha removido" al personal.

"Los jefes de las unidades técnicas, los asesores y los coordinadores que renunciamos a nuestros puestos de trabajo en la Consejería queremos dejar claro que hemos tomado esta decisión libremente y por decisión propia", aseguran, antes de recordar que "llegamos a la Consejería para desarrollar un proyecto educativo que consideramos que ha llegado a su fin con la destitución de Ramón Ruiz como consejero", cese acordado por la nueva dirección del PSOE encabezada por el 'sanchista' Pablo Zuloaga.

En este sentido, el colectivo esgrime que "cuando hay un cambio de signo político la realidad es que la inmensa mayoría de las personas que trabajan en un proyecto cesan en sus funciones".

Y acerca del hecho de que Fernández Mañanes haya manifestado públicamente y este mismo miércoles, un día después de confirmarse que será el sustituto al frente de Educación, que va a mantener las políticas educativas que -dicen- "tan bien estaban funcionando" durante esta legislatura da a entender al colectivo de técnicos salientes que este cambio se ha producido por "un motivo bien diferente al desarrollo del modelo educativo" que se estaba llevando a cabo en Cantabria y que "siempre ha sido el del PSOE".

"La decisión de abandonar la Consejería", señala el colectivo, "responde a que todos nosotros compartimos el modelo educativo que ha impulsado Ramón Ruiz hasta que le han dejado y que potencia la justicia social, la atención a la diversidad y la equidad".

"Entendemos que si la persona que nos pidió colaborar con él y que ha liderado esas políticas que nosotros compartimos y hemos ayudado a implementar debe irse, nosotros también debemos irnos", consideran al respecto.

FALTA DE RUMBO Y MODELO QUE DISTAN

Por eso, al equipo que ha acompañado hasta ahora al actual consejero le parece que "insinuar" la posibilidad de que Ramón Ruiz "no firme las revocaciones de aquellos que le hemos acompañado estos meses, y no respetar nuestra libre decisión de no continuar como cargos de confianza, es una muestra más de la falta de rumbo del nuevo consejero y la demostración de que su modelo dista mucho de ser el modelo basado en el diálogo y el respeto del actual consejero".

"Secuestrar nuestra voluntad y no respetar nuestra decisión en nada ayuda a la educación de nuestra Comunidad", avisan al respecto los técnicos que abandonan del departamento.

Para finalizar, destacan que la actuación de Ramón Ruiz durante esta legislatura ha sido valorada "positivamente" por la comunidad educativa y confían en que este cambio de estructura, en un momento tan "delicado" como es el inicio del curso escolar, que arranca este jueves 7 de septiembre en Infantil y Primaria, "tenga la menor incidencia en la organización de los centros educativos, en el alumnado y en las familias".

"Nuestra decisión de dejar la Consejería es fruto de la reflexión y no ha sido precipitada. Cada uno de nosotros estamos finalizando los trabajos y tareas pendientes que puedan repercutir en el inicio del curso escolar con la finalidad de facilitar las cosas a las personas que vengan a sustituirnos", concluyen.