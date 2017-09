AMPL.- Page quiere seguir dirigiendo PSOE C-LM para "rematar" la gestión de cambio que inició tras "barrer"...

Rogamos tengan en cuenta la siguiente corrección de la noticia sobre el mismo tema emitida por nuestro servicio por un error en el titular y el primer párrafo. La noticia queda como sigue: Page quiere seguir dirigiendo PSOE C-LM para "rematar" la gestión de cambio que inició tras "desalojar" al PP de Fuensalida Quiere sumar a Blanco a su equipo para cambiar las cosas "desde dentro" y que el PP no aproveche "desafectos internos" para transformarlos en "rechazo social"

TOLEDO, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha justificado este miércoles su decisión de seguir dirigiendo el partido en la Comunidad Autónoma en la necesidad de "terminar, rematar" más a largo plazo y "no dejar a medias" la gestión "de cambio progresista" llevada a cabo por los socialistas después de "desalojar" al PP del Palacio de Fuensalida y acabar con los "recortes" de su presidenta, María Dolores de Cospedal.

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Castilla-La Mancha, arropado por miembros del partido, entre ellos el eurodiputado socialista por Toledo, Sergio Gutiérrez --que se encargó de registrar este martes su precandidatura-- García-Page, que ha dejado claro que no está dispuesto a ser "ni presidente ni secretario general a cualquier precio ni de cualquier manera", ha citado a la expresidenta regional en distintas ocasiones para justificar su decisión en el hecho de que ella "no pueda volver".

Así, ha incidido en esta etapa de gestión ha sido "la más conflictiva, difícil y compleja" para los socialistas de Castilla-La Mancha en toda su historia, y en que si tomó las riendas del PSOE regional hace cinco años fue para que el partido "no se arrugara ni escondiera" tras la victoria de Cospedal. "Han sido cinco años muy difíciles, cinco años de aguantar una pelea inmisericorde, una rabia, hostilidad y ataque sin piedad de Cospedal" que "ha puesto a prueba la capacidad de resistencia".

Ahora, tras dos años "reconstruyendo" la Comunidad Autónoma, el responsable socialista presenta su candidatura para un segundo mandado con el objetivo de "no dejar a medias" la gestión de recuperación llevada a cabo, "rematar" su programa" y "que no pueda volver Cospedal". En este punto, ha recordado que Castilla-La Mancha es una tierra "muy conservadora" donde "es muy difícil ganarle al PP", por lo que "no sobra ni un solo voto" y necesita "todos los apoyos en el objetivo de ganar a Cospedal".

Ahí es cuando Emiliano García-Page ha ofrecido integrarse en su equipo al otro precandidato oficial, el alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara), José Luis Blanco, al que le "gustaría" --ha dicho-- incorporar "a trabajar" y "cambiar juntos las cosas que haya que cambiar dentro, sin desviar el objetivo central de cualquier partido de cambiar la sociedad", instando a que en el PP no sirva este proceso para "transformar los desafectos internos en falta de credibilidad o rechazo social".

El secretario regional del PSOE se ha mostrado convencido de que del resultado de este proceso "va a depender mucho" que los socialistas ganen o pierdan las elecciones municipales y autonómicas de dentro de dos años, asumiendo que "la mejor manera, probablemente la única de ayudar a Pedro Sánchez a llegar a la Moncloa, es que aquí ganemos las elecciones municipales y autonómicas, apoyando y cogiendo fuerza política, social, electoral e institucional".

HABRÁ "MUCHAS CARAS NUEVAS"

Además, ha avisado de que su "objetivo de cambio" se lo quiere plantear también "de cara al futuro", convencido de que tras el 39 Congreso Federal y los próximos congresos del PSOE en la región se celebrará una "convención interna" del partido donde se van a "analizar a conciencia" distintas normas de funcionamiento y participación y autoridad de la militancia, que él mismo pedirá que se sometan a consideración y referéndum de la propia militancia de la región.

"Creo a conciencia que lo más importante es seguir haciendo cambios y los voy a hacer porque si tengo la responsabilidad de ser secretario general, habrá muchas caras nuevas, un permanente esfuerzo de incorporación e inclusión, algo que me gustaría que pasara antes de que pudiera haber debate y de que pudiera haber pelea", una pelea --ha manifestado--, que no rehuye.

"Me parece bien que haya alternativas pero creo que a la inmensa mayoría de militantes y a la inmensa mayoría de ciudadanos le gustaría que todo el mundo remara en el mismo objetivo y la misma dirección", ha concluido, defendiendo un proceso que debe ser "especialmente útil para los valores, los intereses y los principios" que defiende el PSOE en relación con los ciudadanos, y solicitando "todos los apoyos".