El PP de Valladolid estudia "llevar a los tribunales" la convocatoria de la Comisión extraordinaria de Urbanismo

6/09/2017 - 18:43

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, ha asegurado este miércoles que estudiarán la posibilidad de "llevar a los tribunales" la convocatoria de la Comisión extraordinaria de Urbanismo ya que consideran que no se han producido modificaciones en el expediente del convenio de las obras de integración de la red ferroviaria con respecto a la sesión ordinaria de este lunes.

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Martínez Bermejo ha advertido de que según les han transmitido "especialistas en derecho local" es posible que la convocatoria extraordinaria esté "viciada de nulidad".

Según esos expertos, señala el edil del PP, "la normativa en materia de derecho local dice que no se puede llevar el mismo asunto dos veces a la misma comisión sin que haya cambiado nada del expediente", de modo que considera que no se han producido modificaciones en el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad con respecto a la documentación presentada el pasado lunes.

"Vamos a estudiar y valorar, porque la primera información que tenemos es que la convocatoria puede que esté viciada de nulidad", ha reiterado.

Por ello, Martínez Bermejo ha reprochado que esta comisión extraordinaria se ha convocado "para convencer y cambiar el voto de Sí Se Puede", grupo que el pasado lunes se abstuvo, lo que supuso el dictamen negativo del convenio con los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito.

Asimismo, ha censurado que el equipo de Gobierno haya puesto "aun más en duda" un convenio de la SVAV que el PP considera que es "malísimo" para Valladolid y los vallisoletanos ya que entienden que, ha incidido, "acaba con el presente y el futuro" de la ciudad, que sería el soterramiento, y además "hipoteca 155 millones de euros" entre la aportación directa de 75 millones de euros que tendrá que hacer el Ayuntamiento y la renuncia a los aprovechamientos urbanísticos.

Por otro lado, ha criticado que el pasado lunes el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, planteó la emisión de un voto particular "sin motivar y sin explicar el motivo" justo después de que el Secretario municipal explicara que la única opción para que el acuerdo sobre el convenio se llevar al Pleno municipal de este jueves era que hubiera un voto particular.

Esa situación supondría, a juicio de Martínez Bermejo, un fraude de Ley porque este miércoles Herrero "se ha negado" ha detallar dicho voto particular.

Por su parte, el portavoz socialista ha ironizado con que el Grupo Popular han "querido demostrar que son muy buenos jurídicos", pero como el acuerdo presentado el pasado lunes finalmente no se llevó al Pleno no tenía sentido la presentación del voto particular, algo que afirma que han explicado tanto el secretario como el técnico jurídico.