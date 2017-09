IU pide el cese de Martín por el Año Jubilar y UPyD exige "explicaciones" a Revilla por el coste de los conciertos

6/09/2017 - 18:44

IU ha pedido el cese del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, por el "fracaso" que, a su juicio, está suponiendo el Año Jubilar Lebaniego, un calificativo del evento con el que también coincide UPyD, que, a su vez, ha acusado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de "mentir" sobre el coste de los conciertos y ha pedido "explicaciones".

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

Así han reaccionado estos dos partidos, sin representación parlamentaria en la comunidad autónoma, al supuesto rescate de la empresa pública Cantur a la Sociedad del Año Jubilar con 2,5 millones de euros, cifra a la que también se ha referido el PP en un comunicado.

"Solo el rescate del Gobierno salva un evento que supuestamente nos iba a poner en el mapa", ha censurado, en un comunicado, la coordinadora de IU Cantabria, Leticia Martínez, quien ha reclamado al Ejecutivo el cese de Martín al frente de la Consejería de Turismo por su "evidente fracaso" en la gestión del Año Jubilar, cuando, según el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, iba a suponer "un año histórico y de éxito".

Desde IU consideran que este supuesto "rescate" es debido a que desde la Consejería "no han sabido atraer empresas patrocinadoras", unido al "oscurantismo" que, en su opinión, hay al "oscurantismo en los contratos confidenciales desde el principio".

La líder de IU critica que "nunca han llevado a cabo una verdadera previsión de lo que debía hacerse para que un evento de estas características tuviese éxito" y considera que "han basado toda su estrategia en la improvisación".

Además, IU ha lamentado que se use una empresa pública como es Cantur "para cuadrar las cuentas de una mala gestión y salvar el culo a un consejero que ha mostrado no estar a la altura de su cargo". "Revilla ha de cesar cuanto antes a un consejero que no sólo no sabe gestionar sino que además lo hace sin transparencia", sentencian.

Por su parte, UPyD ha calificado de "paupérrima" los 220.000 euros ingresados que, según dice, ha ingresado la Sociedad Año Jubilar por los patrocinios.

"Unos datos absolutamente desoladores, cuando el Año Santo era el proyecto al que este Gobierno había fiado todos sus esfuerzos para cubrir el expediente de la presente legislatura. Unos resultados económicos en consonancia con una gestión de Gobierno totalmente mediocre", ha censurado el portavoz adjunto de UPyD Cantabria, Álvaro Martín.

Además, UPyD ha acusado a Revilla de "volver a mentir a todos los cántabros" en relación con el concierto de Enrique Iglesias y le ha pedido "explicaciones" sobre este asunto.