La Mercedes-Benz Fashion Week llevará sus desfiles al Retiro, Jardín Botánico o Palacio de Cibeles

6/09/2017 - 18:46

La Mercedes-Benz Fashion Week llega a Madrid en su 66º edición a partir del próximo 14 de septiembre y durante los dos primeros días sale de Ifema para llevar sus desfiles a lugares emblemáticos de la capital como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, los jardines de Cecilio Rodríguez en El Retiro, el Jardín Botánico o el Museo del Ferrocarril.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo han detallado los organizadores en la rueda de presentación, donde han explicado que a lo largo de las seis jornadas que dura la cita se contará con los desfiles de 47 creadores y marcas y la presencia de nuevos rostros como Palomo Spain, García Madrid, Isabel Núñez, Juan Carlos Pajares, María Clé, ManeMané, Pepa Salazar y Chromosome Residence.

Aunque los desfiles del calendario transcurrirán del 15 al 19 en el pabellón 14.1 de IFEMA-Feria de Madrid, como novedad algunas jornadas se complementarán con presentaciones y desfiles en otros lugares de Madrid, por invitación directa de los diseñadores.

Un día antes, el día 14, los desfiles y presentaciones se realizarán fuera de IFEMA, también por invitación directa de los diseñadores. En esta jornada Roberto Verino, repetirá su concepto de desfile 'see now, buy now', esta vez en la galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde también celebrará su desfile ManeMané. Asimismo, Palomo Spain presentará su colección en el hotel Wellington en la tarde del jueves 14.

Por su parte, la firma Desigual transformará en esta edición su formato de participación en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, convirtiéndolo en una plataforma que permita desarrollar formas alternativas de presentar sus colecciones y al mismo tiempo dar respuesta a los retos y demandas de un entorno cambiante.

Así, el día 14, en la jornada inaugural, Desigual invitará a un grupo de nuevos diseñadores españoles a mostrar sus creaciones combinadas con las prendas de la colección otoño/invierno 2017 de la firma, en un ejercicio de inagotable imaginación. La instalación permanecerá abierta al público de la mañana a la tarde en el concept store El Paracaidista en Calle de la Palma, 10.

La jornada se completará con una serie de charlas y coloquios en el mismo espacio en los que intervendrán los jóvenes creadores participantes, miembros del staff de Desigual, así como otros nombres relevantes de la industria de la moda de España que compartirán conocimientos, inquietudes y respuestas.

Por su parte, Ecoembes de la mano de los vencedores del certamen El Laboratorio, que impulsa la moda sostenible, junto a María Clè Leal, reconocida en la categoría de Moda, y Etxaburu, en el área de Complementos, presentarán el 14 sus colecciones cápsula elaboradas con tejidos fabricados a partir del reciclaje de envases de plástico.

Además, los estudiantes del Instituto Europeo de Diseño, el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid y el IADE presentarán sus propias creaciones, resultado de un proyecto de investigación y experimentación con este tipo de tejidos.

Asimismo, MBFWMadrid contará con un programa off, en el que se sucederán en distintos puntos de Madrid otras manifestaciones de moda no incluidas en calendario. Así, los días 12 y 13, previos al inicio del programa oficial, se desarrollarán las presentaciones de Duarte Madrid, Miguel Marinero, Pilar Dalbat y Moisés Nieto; el 16, el desfile de JCPajares y el 21, las presentaciones de Euphemio Fernández y The Stoat.

ULISES MÉRIDA ABRE EL CALENDARIO DE DESFILES EN IFEMA

El creador Ulises Mérida abrirá el viernes 15 de septiembre, a las 10.00 horas en la Sala Bertha Benz el calendario de desfiles en el pabellón 14.1 de Ifema, con la presentación de su colección Primavera-Verano 2018.

En esta convocatoria, las cuatro primeras jornadas de la pasarela acogerán las presentaciones de las colecciones de los diseñadores pertenecientes a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), así como de los otros creadores no adscritos a la asociación: Alvarno, The 2nd Skin y Marcos Luengo.

Como es habitual, el último día del programa de desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se dedicará al diseño emergente de Samsung EGO, cuya apertura correrá a cargo de Zap&Buj, con su colección Wall Dress, firma ganadora de la octava edición del premio Samsung EGO Innovation Proyect.

A continuación, se sucederán los desfiles dobles de esta convocatoria, que contará con la participación de 9 jóvenes creadores españoles --5 ya presentes en ediciones anteriores y 4 nuevos--, así como con la firma internacional Áeron, procedente de Budapest MBFWeek Central Europe, en el marco del premio Mercedes-Benz Fashion Talent.

Además, durante la celebración de MBFWMadrid quince jóvenes diseñadores exhibirán sus creaciones en el Showroom de Samsung Ego del Cibelespacio.

DE LA MANO DEL ARTE DE DELAUNAY

Arte y moda se darán la mano en esta edición de la pasarela, que realiza su particular homenaje a la artista rusa, Sonia Delaunay, con la colaboración del IED,coincidiendo con la celebración en el Museo Thyssen de la exposición monográfica sobre esta artista, que practicó pintura, moda y diseño y despegó su creatividad desbordante durante el tiempo que tuvo su residencia en Madrid, a comienzos del siglo XX.

Para este homenaje, el IED convocó meses atrás un concurso de diseño de camisetas entre sus alumnos. El diseño ganador inspirado en esta artista de la vanguardia rusa será la imagen del uniforme de l@s azafat@s de esta edición de MBFWMadrid y las ilustraciones finalistas conformarán una exposición que se podrávisitar en el Cibelespacio de MBFWM, en el pabellón 14.1 de IFEMA.

Además, con el patrocinio de L'Oréal, se designarán al mejor diseñador consagrado y a la mejor modelo, y con el apoyo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, al creador emergente más destacado. También será el escenario de presentación del mencionado proyecto ganador del Samsung Ego Innovation Proyect.