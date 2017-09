Trabajadores de seguridad del aeropuerto no se movilizarán y esperan arreglar problemas hablando con la empresa

6/09/2017 - 18:57

Los trabajadores de la seguridad privada del aeropuerto de Sevilla han decidido no movilizarse ni convocar huelgas ni paros en el aeródromo sevillano, de forma que esperan arreglar los problemas que tienen en materia laboral en reuniones ordinarias con la empresa.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que este miércoles se han celebrado asambleas en la dependencias aeroportuarias y en la misma los trabajadores "se han expresado", y han concluido por mayoría en que "no hay motivo para convocar ni huelgas, manifestaciones ni paros", toda vez que "los problemas de los trabajadores son los problemas normales de cualquier empresa de seguridad, por lo que no hay motivo para las movilizaciones".

De esta forma, las fuentes han explicado que el comité de empresa se reunirá con la empresa de forma ordinarias "y en ese foro tratarán los problemas que tienen los trabajadores", y que se centran en problemas "de horarios y de cuadrantes, que son problemas habituales como tiene cualquier empresa", y que el comité debe solucionar con la empresa.

"Los trabajadores han coincidido en que no hay motivo ni para la huelga ni para las concentraciones ni manifestaciones", han aseverado.

Inicialmente los sindicatos que tienen representación en la seguridad privada del aeropuerto de Sevilla tenían previsto convocar paros parciales y no descartaban una huelga si no mejoran las condiciones laborales del colectivo, aunque finalmente no se harán movilizaciones.

CONCENTRACIÓN DE TODO EL SECTOR

Además de la asamblea de este miércoles de trabajadores del aeropuerto, para este jueves, día 7, está prevista una concentración en Sevilla ante la Tesorería General de la Seguridad Social de los trabajadores de todo el sector de la seguridad privada, donde también "planteamos paros, y si es necesario llegar a la huelga lo haremos".