Ruiz Cayuso (PSOE) considera que el método de avales elegido esconde "miedo" de la Ejecutiva a "perder el poder"

6/09/2017 - 19:26

El precandidato a la secretaría general del PSOE a nivel provincial Jesús Ruiz Cayuso ha considerado este miércoles que el método de avales elegido por el comité provincial el pasado viernes de necesitar el apoyo del 20 por ciento de los militantes frente al tres por ciento al que se podía optar esconde "miedo" de la Ejecutiva provincial actual a "perder el poder" y a "la participación".

CÁDIZ, 6 (EUROPA PRESS)

Ruiz Cayuso ha presentado a los periodistas y a distitos militantes sociales las ideas en las que trabaja de cara al Congreso Provincial que tendrá lugar el 21 de octubre. Así, ha explicado que "la Ejecutiva provincial tenía la opción de facilitar la participación" y en cambio ha cogido la contraria, por lo que "no es una opción baladí".

Esta opción supone "una dificultad añadida para ejercer el derecho a ser candidato", porque "en cada proceso electoral se sabe que hay un 70 por ciento de participación". Ruiz Cayuso ha explicado que de 5.100 militantes que hay en la provincia se puede contar con 3.600 que son los que suponen el 70 por ciento del total, por lo que cada precandidato tiene que tener 1.100 apoyos, lo que dificulta el proceso.

Asimismo, ha apuntado que hay más dificultades, como tener diez días efectivos para conseguir esos avales, que se quedan en ocho porque hay un sábado y un domingo de por medio, y por otro lado, "solo se cuenta con las tardes porque algunos estamos trabajando".

Ruiz Cayuso ha desgranado el eslogan escogido 'Somos la militancia", indicando que a partir del 1 de octubre, cuando "Pedro Sánchez fue quitado como candidato a la secretaría general a pesar de haber sido elegido en Primarias por la militancia" comenzaron a movilizarse "ante tal indignación". De ahí surgieron plataformas locales "que han derribado un muro infranqueable que ha colocado a Sánchez donde debía estar".

Así, ha añadido que "la precandidatura que represento es la única que ha sido decidida por la militancia. Otras se han autoproclamado en un modelo individualista, frente al que se ha convocado", que decidió el pasado jueves en Jerez de la Frontera que el representante fuera Ruiz Cayuso. Por tanto "somos la militancia pero no usamos a la militancia".

Por otro lado ha explicado que "no soy un político profesional", refiriéndose a su trabajo en el SAS (Servicio Andaluz de Salud). "Tengo mi trabajo y no quiero dejarlo. Si la militancia deposita la confianza en mí las cosas en el partido cambiarán, y si no la depositan seguiré trabajando porque no tengo ataduras".

Además, ha señalado que "hay una concentración de poder orgánico e institucional en todos los partidos en las últimas décadas". Y este modelo "tiene consecuencias, porque se crea una red de connivencia" donde estos poderes "unido a la militancia cercana al poder crea un muro de contención" que "dificulta la permeabilidad, que haya debate, otras opciones o crítica".

Otra idea que quiere desarrollar Ruiz Cayuso es "cambiar la deriva del PSOE de los últimos años, la desconexión con la sociedad, que deja de creer en nosotros", con una importante fuga "de la juventud". Por otro lado quieren "limitar la compatibilidad de cargos", para crear "cuadros competentes" que sean elegidos por la experiencia de sus componentes y no "por la dobleguez hacia el poder".

Finalmente ha señalado que pretenden "canalizar la participación de la sociedad", para que pueda "participar en las decisiones" que se toman, y haya "claridad de ideas para cambiar la vieja metodología".

Ruiz Cayuso llega del PSOE de San Fernando, donde ha militado durante más de 30 años, siendo los primeros quince "muy activos", como los ha definido.