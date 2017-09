Tribunales.- Citan a declarar como investigado a José Martín (PSOE) por presunta prevaricación y malversación

6/09/2017 - 20:23

El secretario general del PSOE de Aljaraque y precandidato a la Secretaría General del PSOE de Huelva, José Martín, ha sido citado a declarar, en calidad de investigado, el próximo 13 de septiembre a las 12,00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad de documental en relación a unos expedientes de obras supuestamente realizados cuando él era diputado, concretamente en 2011.

HUELVA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Martín ha defendido que su equipo y él abogan por "la transparencia", por lo que, de cara a solicitar el aval de sus compañeros ante el proceso de primarias del PSOE provincial, considera necesario dar a conocer esta situación para que el que quiera apoyarle lo haga conociendo todas las circunstancias.

"Esta tarde me reúno con mis compañeros de Huelva y Cartaya y esto tiene que ser público", ha remarcado, incidiendo en su apuesta por la transparencia, sobre todo en este periodo de recogida de avales.

En esta línea, ha explicado que desconoce los detalles de estas obras y los pormenores de esta citación, al tiempo que ha precisado que en 2011 fue cuando entró como diputado en la Diputación Provincial.

"No conozco estas obras, me he enterado hoy de las mismas, así como que en la cédula de la investigación policial se me cita en calidad de diputado de la Diputación de Huelva y responsable de Infraestructuras", ha precisado, incidiendo en que él era el diputado de Economía y Personal y portavoz del equipo de gobierno del PSOE.

Por ello, ha remarcado, que una de las acciones que hará personalmente será "indagar por si ha habido algún tipo de error en esta citación", indicando además que lo ha contado públicamente por "un principio de ética".

Preguntado por la coincidencia de esta citación con el proceso en su partido, Martín ha remarcado que está convencido de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "no funcionan con los tiempos de la política" y ha reconocido la labor de éstos.

Por tanto, ha descartado que exista relación alguna entre dicha citación y la situación política en su parte por la Secretaría General del PSOE de Huelva. "En absoluto veo relación", ha concluido el precandidato.