Carmen Dueso dice que Pedro Sánchez prefiere "una candidatura a otra" y que la bicefalia "no es nueva" en el PSOE

6/09/2017 - 20:34

La candidata a la Secretaría General del PSOE Aragón Carmen Dueso se ha mostrado este miércoles "segura" de que el secretario general federal, Pedro Sánchez, prefiere "una candidatura a la otra", en referencia a la suya y a la del actual líder regional y presidente de la Comunidad autónoma, Javier Lambán, y ha recalcado que ella ha apoyado a la corriente predominante de este partido "desde el principio". Además, ha asegurado que la bicefalia "no es nueva" en esta formación política.

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

Dueso ha ofrecido una rueda de prensa esta tarde, momentos antes de protagonizar un acto público en la sede autonómica del PSOE regional, acompañada por dirigentes regionales, como el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y el exconsejero autonómico y militante turolense Simón Casas.

La candidata ha expuesto que su proyecto regional "es parte de un proceso que se inició hace tiempo y pretende continuar", en su caso "animada por cientos de militantes, asociaciones y federaciones" y tras hablar con "Ferraz".

"Me presento con ilusión, fuerza y ganas" porque "hacer otra forma de socialismo es posible", ha planteado la candidata, quien ha considerado que la propuesta de Javier Lambán "no se encuentra en sintonía" con el proyecto de Sánchez, como sí lo está ella.

Ha puntualizado que la Ejecutiva Federal "ha de ser neutral", pero "igual que el Gobierno de Aragón", añadiendo que "ser neutral no quiere decir que no tenga preferencias". Ha opinado que la decisión de la diputada al Congreso Susana Sumelzo de no apoyar ninguna candidatura "no necesariamente" le perjudica.

LO FIJAN LOS ESTATUTOS

Dueso ha recordado que los nuevos estatutos del PSOE establecen la celebración de primarias para elegir al secretario general y, por separado, al candidato a la Presidencia del Gobierno, de manera que "lo que estamos haciendo es cumplir con los estatutos".

Por eso, "cualquiera que cuestione la posibilidad de que alguien se presente a las primarias está cuestionando los estatutos, lo cual es insólito en un secretario general", ha afirmado, rechazando las posiciones "maximalistas".

Ha añadido que "si no fuera posible la bicefalia, no estaría en los estatutos" y ha puesto el ejemplo del PSC, con Pasqual Maragall y José Montilla, años atrás, y en Aragón la convivencia de Miguel Gracia en la DPH, con el alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, que es el secretario general provincial.

Dueso ha opinado que Lambán no cuestiona esto, sino que "es más bien un discurso del miedo", lo que resulta "inadmisible" y ha dejado claro que si gana, no hará otra cosa que defender las políticas socialistas del Gobierno de Aragón, como ha hecho siendo militante.

Asimismo, ha exigido que "quien se comprometió a llevar este Gobierno cuatro años, lo siga manteniendo" y ha insistido en que las primarias "no deben afectar al Gobierno de Aragón", pidiendo después "seriedad" para no utilizar esta institución "como arma arrojadiza".

RECUPERAR EL VOTO

La candidata ha manifestado que no se puede permitir "que con los votos del PSOE se vuelva a tener un Gobierno del PP" y ha recordado la confrontación en el ámbito nacional por la abstención de la mayoría del Grupo Socialista del Congreso y el voto negativo de los sanchistas a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, para apostar por trasladar el modelo de Sánchez "a todos los territorios".

El PSOE "debe recuperar el espacio que ha ido perdiendo", lo que exige "ser receptivos" con los votantes y militantes que han dejado esta formación para "ofrecerles un proyecto que les ilusione" y "vuelvan a sentirse orgullosos de ser socialistas, de votar al PSOE", observando que "no hemos acabado el proyecto que iniciamos en su momento", que "tiene que representar alguien que se lo crea, alguien que haya estado en ese proyecto desde el principio", lo que constituye "un motivo más que suficiente para presentar una candidatura".

Carmen Dueso quiere "abrir el partido a la sociedad, hacer que sea un referente para agentes sociales y sindicatos", a los jóvenes, lo que exige "ser permeables". También ha apostado por recuperar el voto urbano, especialmente en Zaragoza, para "no repetir" el retroceso del PSOE en esta ciudad, donde ha pasado de gobernar a ser la tercera fuerza.

APOYO AL GOBIERNO

Tras la rueda de prensa, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha declarado a los medios de comunicación, que "el Gobierno de Lambán tiene el apoyo de toda la militancia y de la nueva Ejecutiva que salga de este proceso" por lo que ha indicado que los responsables del Ejecutivo "deberían tener claro que tendrán el apoyo y no deberían condicionarlo".

En el PSOE, "cabe la bicefalia porque nos la hemos dado en los estatutos", ha esgrimido y ha planteado que a partir del día siguiente a la celebración de las primarias, "todos detrás de quien gane".

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha subrayado que este "no es un proceso de división, ni nada parecido", considerando que "el ejercicio democrático en los partidos tiene que reforzar la vida orgánica y la presencia en los Gobiernos de las instituciones aragonesas". En su opinión, "es bueno que los compañeros elijan libremente la opción en la que quieren participar y luego ejerzan su derecho a voto".