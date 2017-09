Garrido ve "infantil y populista" la exigencia de Cs y prevé bajada de IRPF "esta legislatura" porque fue su compromiso

6/09/2017 - 21:26

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha tachado de "un golpe de efecto populista y una llamada de atención infantil" le exigencia planteada hoy por el líder regional de Ciudadanos (Cs), Ángel Garrido, de una bajada del IRPF en 2018 para todos los madrileños como condición imprescindible para que su Grupo negocie con el PP los Presupuestos del año que viene.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Garrido ha recordado que Madrid es la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan, "para disgusto de algunos, como el PSOE"; y ha señalado en el punto 23 del programa electoral con el que se presentó Cristina Cifuentes a las elecciones autonómicas ya prometían una bajada del IRPF en su tramo autonómico esta legislatura.

"No estaba en el programa de Cs y tampoco en el acuerdo de investidura porque ellos solo admitieron que no subiera el IRPF. Por tanto, Ciudadanos no está para indicar nada porque es en el AND del PP y no en el suyo donde está la bajada de impuestos. Ellos son los que se acuestan un día socialdemócratas y se levantan otros días liberales", ha apostillado.

El 'número dos' de Cifuentes considera este anuncio es "una necesidad pueril de llamar la atención" porque Cs "ha perdido la iniciativa política, ya no son tan nuevos y tienen que hacer cosas". "Así no se gobierna y demuestran que están incapacitados para gobernar. Hay que hacerlo con rigor y sentido común, y eso no les define", ha añadido.

"Si quieren llevar un golpe de efecto bueno, que consigan para Andalucía --donde respaldan el Gobierno del PSOE-- el mismo nivel de impuestos que en Madrid, algo que sería bueno para los andaluces", ha agregado.

No obstante, Garrido ha afirmado que bajarán los impuestos, pero no ha concretado si para 2018 o para 2019, último año de esta legislatura. "Se hará cuando se den las condiciones idóneas para hacerlo. Hay que esperar a que se resuelva el tema del sistema de financiación autonómica, ver cómo afecta la bajada del IRPF anunciado por el Gobierno de España para los ciudadanos madrileños, y con todo esto encima de la la mesa ver cómo se mantienen los servicios públicos con calidad".

"Veremos cuál es el momento oportuno. Se cumplirá esa promesa solo cuando convengan al beneficio de todos los ciudadanos de Madrid, no al beneficio de Cs. La política no está para adornar los golpes de efecto. No vamos a alimentar el populismo y menos el populismo infantil de Ciudadanos", ha concluido el consejero.

"VUELVEN A PRACTICAR EL CHOCOLOMO"

Además, fuentes del Gobierno regional han vuelto a acusar a la formación naranja de practicar el "chocolomo". "El bocadillo, o es de chocolate o es de lomo, pero no de las dos cosas, como pretenden, cuando exigen al Gobierno rebajar impuestos para aprobar presupuestos y cumplir con los objetivos de déficit pero han presentado o apoyado en lo que va de legislatura iniciativas que suponen, en un cálculo generoso, un impacto presupuestario superior a los 1.000 millones de euros".

"Si Ciudadanos quiere alinearse con el PSOE y Podemos para bloquear los Presupuestos de 2018, que lo diga abiertamente y no haga demagogia, para ser beligerante con un Gobierno, como el de la Comunidad de Madrid, cuyas políticas son un referente en la bajada de impuestos a quienes más lo necesitan", argumentan.

El Gobierno regional ha señalado que Madrid es la región con los tipos mínimos y máximos más bajos para el cálculo de la cuota autonómica del IRPF. Así, han presumido de que en la última década, con los Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González, se ha rebajado este impuesto "entre el 20,8 por ciento para las rentas inferiores a 12.450 ?, y sólo un 2,3 por ciento para las rentas más altas, superiores a 53.407,20 euros".

También recuerdan que los impuestos de Sucesiones y Donaciones está bonificado el 99 por ciento de la cuota y que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales el tipo general de la Comunidad de Madrid es del 6 por ciento el más bajo de toda España, un 45 por ciento inferior al tipo medio de las comunidades autónomas.

En cuanto a Actos Jurídicos Documentados, el tipo general de la Comunidad se sitúa en el 0,75 por ciento, el más bajo de toda España junto a Canarias, un 42,3 por ciento inferior al tipo medio de autonomías. Además, el impuesto sobre el Patrimonio Madrid está bonificado al 100 por cien.