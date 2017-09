Director del CNI dice que el servicio secreto "mejor reglado del mundo es el español" y actúa como elemento "imparcial"

6/09/2017 - 23:13

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha asegurado este miércoles que "el servicio secreto mejor reglado del mundo es el español" y ha apuntado que "está operando en España en este momento como un elemento absolutamente imparcial que sirve al Estado".

En la conferencia de inauguración de los cursos de verano del Campus Tecnológico de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga, titulada 'El CNI. Instrumento para nuestra seguridad', Sanz ha asegurado que "todo lo hacemos siempre cumpliendo la ley", recordando que hay una ley orgánica "que dice que cualquier actividad que entre en colisión con los derechos y libertades de los españoles o está previamente admitido por un auto del Tribunal Supremo o no se hace".

"Eso garantizo que se cumple al 100 por cien", ha apuntado, indicando que en el servicio secreto "no salimos de caza", sino que "tenemos una orden ejecutiva en la que el Gobierno nos dice siempre qué elementos de juicio necesita para cumplir con su acción de Gobierno".

"Investigamos aquellos elementos que el Gobierno nos dice que es necesario, con ese elemento absolutamente inseparable de que un auto de un magistrado del TS nos dice si podemos hacer una intervención o no en razón de que lo necesita el Ejecutivo y en razón de que la intrusión que hacemos en los modos de vida de alguien está justificada por la seguridad de todos", ha manifestado.

Ha asegurado que el CNI es "un instrumento para nuestra seguridad en un sentido amplio" y ha apuntado que no sólo se trata de una seguridad física, sino también con funciones en inteligencia económica, aludiendo a las fuentes de suministros de petróleo o de gas; y garantizando que los ciudadanos puedan usar sus ordenadores o teléfonos con seguridad, entre otros ejemplos.

"El CNI quiere que el ciudadano se sienta seguro, el que lo esté al 100 por cien es muy complejo", ha apuntado el director del CNI, quien ha destacado también es importante este servicio como "instrumento para relación entre estados". Asimismo, ha considerado que "no hay mejor forma de medir el valor de una democracia que saber cómo se comportan sus servicios secretos" y ha destacado que el CNI es "el único que tiene un código ético interiorizado y aplicado".

Sanz ha elogiado a las 3.500 personas que forman parte de esta organización, no sólo por su formación sino también por los "grandes sacrificios personales" que realizan para llevar a cabo su labor, trabajando "con el silencio" y con el secreto como "instrumento necesario mantenido en los límites más pequeños posibles".

"El CNI es un servicio secreto que es mucho más servicio que secreto", ha reiterado Sanz, quien no obstante ha asegurado que esa forma de operar permite proteger a las fuentes, apuntando que "unas 10.000 personas, que nunca tendrán nombres, apellidos ni caras, nos ayudaron durante la lucha contra ETA". Ese secreto, ha dicho, "nos obliga a hablar poco no sólo de nuestros éxitos, que algunos hemos tenido, sino cuando no contestamos a la mentira más cruel".

Asimismo, ha aludido a la transparencia y "a la necesidad que tenemos de confianza" por parte de los ciudadanos, al tiempo que ha querido trasladar a los asistentes la realidad de esta organización, apuntando que a esta profesión, "la novela, las películas y las leyendas la ha dotado de métodos y una especie de liturgia que no existe". "Yo no he venido a Málaga en un Aston Martín y mi secretaria no se llama Moneypenny", ha ironizado.

UNIA

Antes de la intervención de Sanz, el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado, el vicerrector en Málaga, José Luis Sánchez, y la subdirectora del Campus Tecnológico, Belén Bahía, han intervenido en la inauguración de los cursos.

El rector, en su discurso de apertura, ha profundizado en la "solidaridad y esfuerzo para fortalecernos como sociedad civil en convivencia y en paz y en especial en prevención contra la radicalización violenta". Ha concluido su exposición pidiendo guardar un minuto de silencio por los recientes atentados de Barcelona y Cambrils.

El vicerrector en Málaga, por su parte, ha dado a conocer el contenido de los cursos de verano, que responden a capítulos de "interés general y actualidad".

En total, 12 cursos que se desarrollarán durante las próximas tres semanas y que cuentan con dos importantes novedades. Por un lado, la movilidad geográfica habrá cursos que tendrán lugar fuera de Málaga, y, por otro, la temática, "pues abrimos una línea de trabajo que pretendemos profundizar en el futuro: la colaboración Norte-Sur entre ambas orillas del Mediterráneo".