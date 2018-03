Acc.Barajas.- Los técnicos de mantenimiento aclaran que la desconexión del fusible del RAT no afecta a la configuración

12/11/2008 - 19:38

El portavoz de los técnicos de mantenimiento de aeronaves, Antonio Lora, aclaró hoy que la desconexión del fusible del calefactor de la sonda de temperatura (RAT) no afecta a la configuración del despegue e insistió en que sólo influye en el mando de gases automáticos del avión.

Asimismo, Lora hizo hincapié en que los técnicos de Spanair imputados en la investigación del accidente del avión consultaron la lista de equipamiento mínimos (MEL) --manual de asistencia técnica-- para despachar el vuelo. Además, incidió en que la avería que se detectó difería de la del día anterior, por lo que los técnicos no tenían por qué consultar el manual de mantenimiento de Boeing al no tratarse de la misma avería.

Acompañado de un centenar de técnicos, Lora acudió esta mañana a los Juzgados de Plaza de Castilla para arropar a los técnicos imputados. El portavoz del colectivo cree que la imputación de los técnicos es "prematura e injusta", al entender que "aún no existen indicio definitivos de su acusación". "Los técnicos no somos responsables de la configuración del vuelo", recalcó Lora, quien subrayó que "al que no le han reportado una avería no es responsable de su existencia".

En un manifiesto, los técnicos lamentan "profundamente" la tergiversación de la información y la "cantidad de imprecisiones" cometidas por algunos medios de comunicación, que "lejos de cumplir con el derecho fundamental a la información que tanto que preconizan sólo han servido para confundir a los afectados y desinformar a la opinión pública".

Por todo ello, subrayan que "no son responsables" de que existan listas de equipos mínimos MEL --manual de asistencia técnica-- de Boeing, que el colectivo está obligado a aplicar y que permiten despachar vuelos con averías. Precisamente los imputados declararon ante la Guardia Civil que acordaron dejar que el comandante despegara porque el MEL permite retrasar el arreglo de la avería hasta diez días.

Además, destacan que tampoco depende de ellos que después del accidente de avión en Detroit no se hayan puesto en marcha las medidas acordadas por la Comisión de Investigación americana, de carácter obligatorio.

También aseguran que no son responsables de comprobar el sistema de aviso de despegue, que corresponde al piloto, y de la configuración de los 'flaps' y 'slats' en la maniobra de despegue.