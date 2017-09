El Parlament aprueba la 'Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana'

estos de la estelada el problema que tienen es que cuando votan lo deben hacer a mano alzada y asi son como una secta se miran unos a otros y al que no levanta la mano lo hechan o le amargan la vida ,no pueden llevar la contraria la vida es dinero y si no lo ganas no sobrevives,unos arrastran a los otros no hay quien lo pare,solo el dinero saquearlos a multas