Blanco a García-Page: "Las decisiones sobre integraciones las debe tomar la militancia con libertad"

7/09/2017 - 9:09

Dice que "en el nuevo PSOE las decisiones fundamentales ya no se toman entre cuatro en una mesa camilla" Confía en que "no existan presiones hacia los alcaldes y concejales por parte de cargos públicos para recoger avales"

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Azuqueca de Henares y precandidato a la Secretaría General del PSOE, José Luis Blanco, ha respondido a su rival y actual secretario regional de los socialistas de Castilla-La Mancha , Emiliano García-Page, que le ha ofrecido integrarse en su equipo, que "en esta candidatura las decisiones sobre acuerdos e integraciones las debe tomar la militancia con libertad". "Por eso queremos urnas", ha dicho.

Según ha informado su candidatura, Blanco se pronunciaba de este modo al ofrecimiento de García-Page durante un encuentro con la militancia celebrado en la sede de la Agrupación Provincial de Guadalajara, donde ha detallado el decálogo programático con el que concurre a este proceso, así como algunas de las aportaciones recogidas en las diferentes reuniones mantenidas con militantes de las cinco provincias.

"Quiero recordar a Emiliano García-Page que en esta candidatura las decisiones importantes las toma la militancia. Creo que deberían ser los 14.000 militantes de Castilla-La Mancha quienes decidan", ha asegurado el alcalde de Azuqueca de Henares.

"No hay marcha atrás en el camino iniciado, cuyo objetivo es lograr que todas las compañeras y los compañeros puedan decidir con libertad qué modelo de partido quieren y para eso hay que votar en una urna", ha defendido el precandidato, que ha añadido que "a algunos les cuesta entender que en este nuevo PSOE las decisiones fundamentales ya no se toman entre cuatro en una mesa camilla".

En este punto, Blanco ha señalado que no se trata de elegir entre dos personas, sino de "elegir entre dos modelos diferentes de partido: el de la urna y el de la mesa camilla".

Blanco ha indicado no haber recibido aún respuesta de Emiliano García-Page desde que le comunicó "de forma leal" que optaría a la Secretaría General del PSOE en Castilla-La Mancha y ha manifestado que él "es sólo un instrumento de la militancia", pues "no tiene capacidad para alcanzar ningún acuerdo en nombre de nadie".

NO HAN CUMPLIDO CON EL 39 CONGRESO

Con respecto a la defensa de las resoluciones del 39 Congreso, José Luis Blanco ha señalado que el equipo de García-Page ha tenido la oportunidad de ponerlas en práctica en la convocatoria de este 11 Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha. "Y sin embargo no lo han hecho", les ha afeado.

Con respecto al llamamiento a la unidad, José Luis Blanco ha recordado que en el Decálogo que presentó el pasado viernes 1 de septiembre, el primer punto para 'Un nuevo PSOE en Castilla-La Mancha' es "un partido unido, donde se expresa literalmente que unir es aceptar la diferencia. No es homogeneizar, sino aceptar la pluralidad".

A pesar de criticar que "el calendario aprobado ajusta los plazos de forma exagerada", ha indicado que "eso no va a ser un problema para poder recoger los avales necesarios". En relación a este asunto, ha apuntado que confía en que "no existan presiones hacia los alcaldes y concejales por parte de cargos públicos". "Espero que estas cosas no sucedan en mi partido", ha insistido.

"Desde el pasado 1 de octubre hemos madurado, hemos tomado conciencia de que todos y todas tenemos la capacidad de cambiar, de decidir, de dirigir el PSOE. Ya no queremos ser meros pagadores de la cuota de afiliación", ha dicho Blanco, que también se ha referido a "quienes quieren confundir interesadamente lo orgánico con lo institucional".