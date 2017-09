Tribunales.-La madre y abuela de las víctimas del doble crimen de Almonte dice que el acusado es "un psicópata"

7/09/2017 - 10:56

María Espinosa, la madre y abuela de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), ha asegurado este jueves que F.J.M,, el único acusado por estos hechos, es un "psicópata", al tiempo que ha dejado claro que "confía en la justicia" y espera que sea condenado.

HUELVA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva antes del arranque de la segunda sesión de este juicio, que continúa en la jornada de este miércoles con las cuestiones previas y la declaración del acusado, el cual ha llegado pasadas las diez de nuevo arropado por sus allegados.

María Espinosa ha indicado que cree que el acusado dirá que es "inocente" pero "para mí es un psicópata y ya se verá en el juicio y confío en la justicia", ha remarcado.

En la puerta de la Audiencia están congregadas de manera pacífica en cada esquina unos 40 miembros de la familia del acusado y otros 40 familiares de los fallecidos, que portan pancartas donde se puede leer: 'La mentira gana bazas, la verdad gana el juego. Justicia para Miguel Ángel y María'.

Por su parte, Aníbal Domínguez, hermano y tío de los fallecidos, ha reiterado su confianza en la justicia, por lo que su familia afronta el juicio con "entereza".

De otro lado, Gustavo Arduán, abogado de la acusación particular ejercida por la familia del hombre fallecido --padres y hermano--, ha manifestado que solicitan para F.J.M "la máxima contundencia" que con "la ley en la mano podemos hacer tal y como corresponde ante un crimen de tan brutal naturaleza", ha dicho.

Ante la declaración este jueves del acusado, ha asegurado que "lamentablemente" esperan que el imputado "repita lo que ha defendido de su exculpación total de los hechos", de manera que descarta cualquier sorpresa en sus palabras. "No tiene más remedio que decir que es inocente porque decir o mantener otra posición a la dada por las pruebas supondría de forma inmediata la terminación del procedimiento", ha afirmado.

"ESTÁ DESTROZADA"

Rosario Olmedo, hermana de la madre de la niña fallecida y expareja del fallecido, ha asegurado que su hermana, Marianela Olmedo, la cual declara este lunes, se encuentra "destrozada". "Es todo tremendamente doloroso y tener que remover todas estas barbaridades, lo que se escucha, lo que pasó; mi hermana está destrozada", ha asegurado visiblemente emocionada.

"Vivir, vives porque no te queda otra pero es horrible, mi hermana no se puede levantar de la cama, es un desecho humano", ha añadido, incidiendo en que ella no puede entrar en la sala porque presta declaración este martes y por tanto no se le permite. Respecto a su hermana, ha apuntado que vendrá el lunes y no sabe si se encontrará con fuerzas para venir otro día al juicio.