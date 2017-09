Trabajadores de CIOMijas "respiran" al cobrar una nómina y aún esperan que se les paguen las 36 pendientes

7/09/2017 - 11:24

Los trabajadores del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio, CIOMijas, en el citado municipio malagueño, han cobrado una primera nómina, la correspondiente a una parte de agosto, después de tres años de un largo proceso, por lo que han dicho "respirar", aunque "aún queda", en alusión a las 36 nóminas que aún se les adeudan.

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

No obstante, según han detallado en declaraciones a Europa Press, "estamos en una nube; ya, por fin, estamos integrados, podremos, se supone, empezar a cobrar mes a mes; hemos cobrado agosto y ya es un paso para nosotros", han incidido.

Los cinco trabajadores del centro ya han sido dados de alta como trabajadores de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde el pasado 7 de agosto, cuando fuera publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el anuncio de 2 de agosto del director Gerente del SAE por el que se hace público el acuerdo de cesión global de activos y pasivos a la Agencia SAE. Por ello, los empleados han cobrado desde esta fecha --7 agosto-- hasta el 31 de ese mismo mes.

Del resto de las nóminas que se les adeuda, un total de 36, los trabajadores han afirmado que "no sabemos nada, no los hemos cobrado aún; hay juicios pendientes y una compañera ha cobrado una parte, pero no tenemos ni idea de más", han explicado.

Sobre el trabajo que realizan, han detallado que "nos hemos reincorporado y lo que nos digan; haremos lo que nos digan", ya que ahora en el espacio se están llevando a cabo labores de adecentamiento.

Precisamente, la Junta anunció a principios de agosto que se encontraba valorando las actuaciones a realizar para la puesta a punto de las instalaciones. Además, informaron de que ya se había procedido a la contratación de la vigilancia las 24 horas, para garantizar la seguridad.

Así, se procedió a la contratación del servicio de limpieza diaria de la zona de administración y que iría ampliando recorrido según el cronograma que se desarrolle en los próximos días y al cambio de titularidad de los contratos de los servicios de agua y electricidad.

El CIOMijas ha pasado ahora a formar parte de la red de centros de formación del SAE, que está compuesta, en la provincia de Málaga, por las Escuelas de Hostelería La Fonda y La Cónsula.