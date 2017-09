El PP sostiene que de las 120 obras de los presupuestos participativos solo se han ejecutado 28

7/09/2017 - 12:01

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cavero, ha asegurado que de las 120 obras de los presupuestos participativos solo se han ejecutado 28, lo que supone el 23 por ciento y una inversión de poco más de 1 millón de euros, un 20,05 por ciento de los 5 millones presupuestados.

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

Cavero ha contrastado estos datos, que figuran en la web municipal, con los ofrecidos por el equipo de gobierno la pasada semana, que cifraba en un 30 por ciento el grado de ejecución y que a juicio de la concejal del PP son "sesgados y poco ciertos porque no coinciden con los datos que aparecen en la página de Internet del Ayuntamiento".

En rueda de prensa, ha señalado que de las 120 obras hay51, que son el 58,4 por ciento, que no tienen plazo previsto; y alrededor de otras 50, que están en distintas fases de ejecución.

"Me temo que muchos proyectos de los presupuestos participativos decididos por los vecinos se van a quedar en el tintero y sin ejecutar", ha augurado Cavero al recordar que el cierre de los presupuestos es mitad de diciembre . "Solo quedan dos meses y medio y lo que no se ejecute a 31 de diciembre se pierde y hay casi 3 millones de euros de los que no se sabe qué va a ocurrir".

Cavero ha recordado que el PP "ya alertó de que podría ocurrir y a los vecinos les interesa que se ejecuten las obras que han elegido" por ello ha avanzado que le reclamarán a la consejera municipal de Participación Ciudadana, Elena Giner, en la próxima commisión un calendario de las 120 obras.

DUDAS

"Incapacidad para gestionar proyectos y prisas" son algunos calificativos que ha empelado la concejal del PP sobre la actuación de Giner quien "ha liderado mal el proyecto y tememos ocurra igual en 2018" por lo que también le interpelará al respecto, ha apostillado Cavero.

En este sentido, ha avanzado que el próximo año "no se puede quedar en la incapacidad de Giner e incurrir en iguales errores y con la duda de si la mitad de las obras se van a ejecutar o no".

Asimismo, ha observado que el tiempo les ha dado la razón y se refleja en el informe de evaluación de la Cátedra de Participación Ciudadana de la Universidad de Zaragoza que "dice lo mismo que el PP en noviembre de 2016", ha remachado Cavero.

"Es fundamental poner claridad y aquilatar los tiempos porque la gente no sabía como iba todo. La dinamización por distritos tiene aspectos positivos y también negativos" reza el informe según ha expuesto Cavero.