Juan Perro con Kiko Veneno, M-Clan, Sôber y el holograma de Dio, en la programación de otoño de Escenario Santander

7/09/2017 - 12:18

Los legendarios Juan Perro y Kiko Veneno, el nuevo sonido de M-Clan, la fuerza Sôber y el holograma de Ronnie James Dio son algunas de las propuestas destacadas de la programación de otoño en Escenario Santander, que arrancará el próximo 15 de septiembre.

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

Aunque en los próximos días se anunciarán las actuaciones de "dos grandes artistas" en la sala santanderina, uno internacional y otro nacional, el responsable de Delfuego Booking, Javier Palacios, ha detallado este jueves los conciertos y actividades que ya están programados.

El concierto de Juan Perro y Kiko Veneno tendrá lugar el 11 de noviembre, un cita que cuenta la colaboración del Año Jubilar Lebaniego y que tendrá un aforo máximo de 1.100 personas que podrán disfrutar del estos legendarios artistas. Al ser un concierto "único", el precio será de 35 euros.

M-Clan recalará en la sala santanderina el 29 de diciembre en el marco de su 'Delta Tour' en el que presentan su nuevo disco e interpretan los grandes éxitos de la banda, que llega con una renovación de su repertorio en su versión más pura y rockera.

El grupo Sôber volverá el 17 de noviembre a Escenario Santander, en cuya programación destaca el "novedoso y sorprendente" espectáculo de la banda Dio y su 'Hologram World Tour', un espectáculo en el que se podrá ver el holograma de Ronnie James Dio, fallecido en 2010, subido en el escenario. Será el próximo 15 de diciembre en uno de los dos únicos pases programados en España (el otro será el 13 de diciembre en la sala Bikini de Barcelona).

A estas destacacadas propuestas se sumará otras muchas, comenzando el show 'Absolute Bowie Live Show', un tributo dedicado a la carrera del artista (15 de septiembre), y al que se sumará otro por parte de varias bandas cántabras titulado 'Somos Bowie' (16 de septiembre).

En septiembre también actuará en la sala Quique González y Los Detectives (día 23), los finlandeses King Company (día 29) y Los Toreros Muertos (día 30).

Octubre comenzará con los neoyorkinos Luna y Ramirez Exposure (5 de octubre), Soziedad Alkoholika (día 6), el tributo a Led Zeppelin de Whole Lotta (día 7) y el británico Cousteau (día 8). Ya el 11 de octubre llegará desde Nashville el grupo Skinny Molly, el día 13 el cantante Andrés Suárez y el día 14 la banda portuguesa The Gift.

La música de los 80 llegará de la mano de Olé-Olé el 20 de octubre, y al día siguiente estarán en Escenario Santander los neoyorkinos 'The Pains of Being Pure al Heart' y el 22 el show de Legends of Rock 'Tu vida es un sueño'. Ya para el 27, 28 y 29 estarán 'Michael Schenker Group Fest', en el marco del ciclo de Conciertos del Año Jubilar; Zenet y los suizos The Hillbilly Moon Explosion.

NOVIEMBRE

El mes de noviembre lo abrirá el hip hop de Rapsusklei el día 4, al que seguirá la ya tradicional visita a la sala de Micah P. Hinson el 5 de noviembre con las canciones en directo de su nuevo disco. Ya el día 10 llegarán Guadalupe Plata, que precederán al destacado concierto de Juan Perro y Kiko Veneno el día 11.

A lo largo de este mes también actuarán Hinds (día 17 en el auditorio de la Banda Municipal) y el mismo día Sôber y se podrá ver el tributo 'Queen Forever' (24 de noviembre).

Para diciembre, ya hay programados once conciertos como los de Los Diablos (día 1), Mala Reputación (día 2) o Marlon (día 8) y el certamen de música joven del Gobierno de Cantabria (día 9). El ecuador del mes estará marcado por el 'Hologram World Tour' de Dio (15 de diciembre) y Camela (día 16).

Después, pasarán por Escenario Santander Los Zigarros (22 de diciembre), Viva Suecia (día 23), Los Deltonos (día 25, concierto de Navidad), M-Clan (día 29) y Angel Stanich (día 30).

Palacios ha presentado la programación en una rueda de prensa acompañado de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha recordado que Escenario Santander es una instalación municipal que abrió sus puertas en 2010 y desde 2012 gestiona con éxito Delfuego Booking.

UN 60% MÁS DE PÚBLICO

Igual ha ensalzado que Escenario Santander ha incrementado "casi un 60%" su público en lo que va de año gracias a su "rica, variada y cuantiosa programación". Además, ha indicado que, en términos generales, el 20% de los asistentes a los conciertos son de fuera, elevándose hasta el 60% cuando actúan artistas o grupos internacionales.

Además de conciertos, la sala es la sede de la Banda Municipal y cuenta con locales de ensayo para grupos locales, que son utilizados por 115 músicos de 26 bandas. A ello se suman también las visitas escolares por las que han pasado más de 21.000 alumnos cántabros y que se ha ampliado a centros de País Vasco y Palencia.

Desde Escenario Santander también se organizan cursos y campus de rock para niños, que tiene mucho éxito y que Delfuego ha llevado ya a Zaragoza y el próximo año, según ha avanzado Palacios, se realizará también en Santiago de Compostela.

Palacios ha agradecido la colaboración permanente del Ayuntamiento, principalmente de la Concejalía de Cultura, para el buen funcionamiento de la sala.