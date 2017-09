El PSOE recomienda al PP "hablar con Podemos" de su opinión sobre la situación en Cataluña ante de pedir su cese

7/09/2017 - 13:04

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes regionales Carmen Torralba ha recomendado a la vicesecretaria de Comunicación del PP en la región, Carmen Riolobos, que "antes de hacer esas declaraciones" --en las que ha pedido el cese de los cargos de Podemos en el Gobierno regional--, hable con la formación morada para conocer su opinión sobre lo que ocurrió este miércoles en el Parlamento catalán.

TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

"Nosotros desde luego lo tenemos claro, somos constitucionalistas, defendemos la Constitución Española y la unidad de España, no hay nadie del PSOE en Castilla-La Mancha que defienda lo contrario", ha aseverado Torralba sobre la posición de su formación a nivel regional respecto a la aprobación que realizó este miércoles el Parlamento de Cataluña para convocar el referéndum el próximo 1 de octubre.

En este sentido, Torralba también ha precisado que es a los diputados de Podemos a los que les corresponde manifestarse sobre este asunto y sobre la actitud que mantuvo la diputada de Podem, Ángels Martínez, retirando las banderas de España que colocaron los diputados del PP en el Parlamento antes de abandonarlo. "Creo que Podemos, o al menos las declaraciones que he oído esta mañana a su secretario general, Pablo Iglesias, no están en la línea" de lo que hizo su compañera de partido, ha recalcado.

A su juicio, las declaraciones de los diputados del PP en este sentido se deben a que están "en una carrera sucesoria para ver quién sustituye --al frente del partido-- a la actual presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, y creen que la mejor forma de hacerlo es lanzando infamias y barbaridades sobre todo el mundo". "Que quieran extrapolar lo que pasa en Cataluña a Castilla-La Mancha es de risa", ha agregado.

"HAY ALCALDES QUE SE AVERGÜENZAN"

Asimismo, la representante del PSOE ha asegurado que le "consta" que hay "algunos alcaldes del PP en la región que se avergüenzan de la actitud de sus dirigentes regionales" en las Cortes. "Cada día son mayores las barbaridades, y esto no les gusta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, están en la extrema derecha".

Respecto a las críticas de Riolobos sobre la alusión del presidente regional, Emiliano García-Page a Cospedal durante la rueda de prensa que ofreció el socialista después de que se conociera su precandidatura a revalidar la Secretaría General del PSOE en la región, la diputada ha aseverado que su partido está demostrando "democracia interna" en este proceso.

"Ellos --el PP-- no pueden decir lo mismo con la enmienda 'anti-Cospedal'. Algo que sé que ocurrió porque me lo ha contado un responsable 'popular' de San Clemente (Cuenca), cómo les cerraron la boca. No pueden venir aquí a darnos lecciones de democracia y de procesos internos", ha manifestado Torralba.