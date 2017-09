PP de Alcalá de Guadaíra llevará al próximo pleno la celebración institucional de la Fiesta Nacional

7/09/2017 - 13:15

Los 'populares' piden un acto "sencillo y sin coste alguno", en homenaje a la historia y cultura del país

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra llevará, de nuevo, al pleno de septiembre la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Como ya hicieron el año pasado los 'populares', con el único apoyo de Ciudadanos, indican que "este año volverán a intentar convencer al resto de grupos de la importancia que tiene para todos celebrar este día en común, lejos de la batalla política del día a día".

Para ello, desde el PP pedirán a todos los grupos municipales que traten de "tener más perspectiva de conjunto y unidad y que dejen, por un momento, a un lado las cuestiones ideológicas y partidistas que están por debajo de la unidad nacional".

Los 'populares' lanzan esta petición especialmente al PSOE, ya que "al margen de las diferencias políticas", desde el PP creen que "es un partido claramente patriótico y que si bien en algunas circunstancias pueden demostrar no tener un criterio claro al respecto, en general no deberían tener mayor problema en aprobar una celebración que nos une a todos como es el día de la Fiesta Nacional".

En este sentido, el concejal municipal del PP, José Manuel Villanueva, quién defendió esta propuesta el año pasado, ha advertido al gobierno local que "el argumento para no aprobarla, como es que la españolidad se lleva por dentro y no hacen falta demostraciones, no valía entonces y menos ahora". Asimismo, les ha recordado que "hay circunstancias en las que "no pasa nada por mostrar públicamente y sin complejos el orgullo que como españoles sentimos por nuestra historia y nuestra cultura".

Al igual que el pasado año, el acto que los 'populares' plantean es que "sea lo más sencillo posible y sin coste alguno, simplemente un homenaje a nuestra historia y cultura". Para ello, proponen izar la bandera nacional en la plaza de la Almazara.