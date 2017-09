El PSOE intentará un presupuesto "alternativo" para 2018 con todas las fuerzas de la oposición riojana

7/09/2017 - 13:18

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja Concha Andreu ha asegurado este jueves que "si el Gobierno regional no reacciona en los Presupuestos del 2018 a los retos que tiene la comunidad por delante", el PSOE propondrá a los grupos de la oposición "la elaboración de un presupuesto alternativo".

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

En un encuentro con los medios de comunicación para explicar los principales asuntos políticos que van a desarrollar los socialistas en el inicio del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento, Andreu ha centrado la atención en primer lugar, en "conseguir un proyecto de viabilidad económica" para La Rioja.

A ello ha sumado otros dos retos: "obligar al Gobierno a adoptar una actitud reivindicativa para salir de este abandono crónico de inversión en infraestructuras que sufre La Rioja" y modificar las reglas que "obstaculizan la democracia y el progreso" de la comunidad, sobre todo en lo relacionado con la labor que realiza el Parlamento.

Para Andreu, "a estas alturas de Legislatura, hemos llegado ya a un punto en el que todo se va destapando y donde, a pesar de la campaña de tapar realidades con fuegos fatuos, van quedando al descubierto los problemas de nuestra Comunidad".

La portavoz parlamentaria socialista ha destacado "tres conclusiones: una del pasado, otra del presente y otra del futuro". En cuanto al pasado, ha dicho que "debajo de una imagen autoritaria y cacique, no había nada más".

"Hemos comprobado que no había ni proyecto para la Comunidad, ni desgraciadamente pautas para que lo hicieran los sucesores, aunque fueran sucesores a la fuerza. El actual Gobierno no ha elaborado ninguno", ha afirmado la responsable socialista.

En sus palabras, los problemas de La Rioja, "después de 20 años son prácticamente los mismos", la industrialización, el aislamiento institucional y de infraestructuras, incluso los problemas de abastecimiento de agua "son los mismos problemas del siglo pasado", ha dicho Andreu.

Sobre el presente, dado que "no existe proyecto definido de Comunidad, podemos decir que el cambio de actitud del presidente no es más que una pose". Y el ejemplo más representativo es el protocolo de intenciones de infraestructuras de "reivindicación nula". Es esta una etapa en la que "no solo no se alza la voz sino que ni siquiera se tiene".

Y sobre el futuro, es la consecuencia de lo anterior, "no hay reacción ni criterio para reaccionar con cabeza". Ha reseñado que "tenemos un Gobierno sin ambición, agotado que ni siquiera saca fuerzas para reivindicar, que convive felizmente con la resignación".

Ha considerado que "a pesar de datos puntuales", el comportamiento económico de la Comunidad "es deficiente", la inversión es "escandalosamente baja" y los indicadores sociológicos "caen", el endeudamiento "es exageradamente alto", la financiación autonómica "paralizada" y la inversión del estado "inexistente".

PRESUPUESTOS, REIVINDICACION Y DEMOCRACIA.

Ante esta situación, "el PSOE va a ser pragmático, habrá que dejar de confundir a la gente con datos superficiales que no reflejan la verdadera situación de nuestra comunidad y dedicarnos a solucionar los problemas de la gente". "No vengo de negativa, creo en las capacidades, las oportunidades de La Rioja y por ellas estoy aquí trabajando", ha afirmado.

Para la líder del PSOE en la Cámara regional, comienza un tiempo en el que "el diálogo y las buenas intenciones, sin resultados reales, no sirven". Comienza "el momento de los hechos". Solo falta un año y medio para las elecciones y "lo que no se materialice en estas fechas ya no lo veremos hecho en esta legislatura por mucho que nos lo prometan".

Ante esta situación, la portavoz del PSOE ha anunciado tres ejes de actuación de su grupo para el nuevo periodo de sesiones. En primer lugar, se ha propuesto "conseguir un proyecto de viabilidad económica para La Rioja, pues así no podemos seguir".

En este punto ha lanzado una advertencia. "Quien quiera seguir apoyando la inactividad manifiesta de este Gobierno, deberá asumir también la responsabilidad del fracaso de esta etapa", ha asegurado Concha Andreu.

Así, ha indicado que la oposición parlamentaria puede "influir de manera determinante en la acción de Gobierno o conformarnos en enmendar algunas pequeñeces", y "ya que no podemos cambiar de gobierno, lo que si podemos hacer es cambiar su política y dejarlos algo así como de okupas".

Y ha adelantado que la primera acción se centrará en la elaboración de los presupuestos regionales para 2018, "la oportunidad de esta Legislatura, pues las cuentas para el 2019, las últimas del mandato, serán ya solo promesas de obras".

"Si el Gobierno no reacciona en los Presupuestos del 2018 a los retos que tiene La Rioja por delante, el PSOE propondrá a los grupos la elaboración de un presupuesto alternativo", ha anunciado.

En segundo lugar se ha marcado el reto de "obligar al Gobierno a adoptar una actitud reivindicativa para salir de este abandono crónico de inversión en infraestructuras".

Para ello, "queremos propiciar una estrategia y acción conjunta con las fuerzas políticas de la Comunidad y de sus representantes en las Cortes Generales, con el fin de defender los intereses generales de La Rioja en materia de infraestructuras de comunicación".

A su juicio, "para salir de nuestro aislamiento, necesitamos inversión en ferrocarril y en carreteras y que la AP-68 sea utilizada ya en el proyecto licitado de la variante de Logroño, por eso exigimos los peajes troncales ya", ha dicho.

Y en tercer lugar ha propuesto "modificar las reglas que obstaculizan la democracia y el progreso". Por lo tanto, "aumentaremos la labor y dedicación legislativa, la mejor nuestra de la necesidad de cambio de Gobierno es el cambio de leyes". "Queremos cambiar el Estatuto, pero también el Reglamento", ha señalado.

Todo ello, entendiendo que "la mayor revolución es la que pasa por los boletines oficiales, vamos a abordar nuevas leyes y revisar un buen número de leyes vigentes para reformarlas y adecuarlas a una mayoría que rechazaron en su elaboración".