Juan Manuel Arazola dimite como coordinador local de IU en Huelva pero seguirá como concejal en el Ayuntamiento

7/09/2017 - 13:23

El actual coordinador local de IU en la ciudad de Huelva, Juan Manuel Arazola, ha comunicado, mediante una misiva a los afiliados, su dimisión de este cargo al no compartir la deriva política de su formación, aunque sí mantendrá su acta como concejal en el Consistorio.

HUELVA, 7 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Arazola ha explicado que dimite porque no quiere formar parte de la dirección que "acabe con el modelo organizativo que, con todas sus deficiencias y defectos, ha hecho de IU una fuerza política imprescindible, prestigiosa y creíble durante todos estos años". "No quiero encabezar en Huelva el entierro de un modo plural de hacer política", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que, con esta decisión, quiere "llamar la atención sobre el momento crucial que vive IULV-CA, en el que está en juego su propia supervivencia como el movimiento político y social en el que se han desenvuelto y convivido, hasta ahora, con mayor o menor fortuna, las más diversas sensibilidades de la izquierda"; bien en forma de militancia partidista o como personas no adscritas a ninguna fuerza política, las llamadas independientes, entre las que se encuentra.

Ha recordado que la Izquierda Unida originaria era "una coalición de partidos que se vio superada y sustituida por el principio 'una mujer, un hombre, un voto', que enriqueció la pluralidad y generó la figura del militante independiente, que tiene un fuerte peso en la actual IULV-CA".

Para Arazola, propuestas como la transformación de IU en un espacio asambleario de coordinación de partidos y activistas, con órganos reducidos de coordinación --que no de dirección--, sin militancia vinculada por cuotas económicas, con censos flexibles, con las que se pretenden superar IU, supondrían en la práctica "retroceder 30 años en la historia y en la experiencia de IU, dejando por el camino al aproximadamente 50 por ciento de la afiliación que sólo milita en IULV-CA y no en ninguno de los partidos que la integran". "Ese no es mi modelo de IULV-CA", ha zanjado.

A su parecer, mecanismos como la elección de representantes por sorteo, de momento incorporado como ensayo en esta XXI Asamblea, que "distorsionan la representatividad y benefician a la mayoría, están lejos de nuestra cultura y contradicen el sufragio universal".

"Mi preocupación y negativa a participar en un proceso de sustitución de IU como movimiento político y social, en el que el principio de 'un hombre, una mujer, un voto' lo define e identifica, surge de una serie de declaraciones, propuestas y actuaciones de determinados dirigentes que tienen como nexo común la llamada 'superación' de Izquierda Unida entendiendo como tal "su sustitución por la figura denominada 'un nuevo sujeto político' de definición ideológica y organizativa poco concretas, en el que el protagonismo lo ostentaría otra fuerza política", ha dicho, haciendo alusión a Podemos pero sin referirse directamente a la confluencia con la formación morada.

Ha subrayado que apoya el documento alternativo que encabeza José Luis Pérez Tapias titulado 'Por una IULV-CA más fuerte y autónoma para cambiar Andalucía', en el que defienden que el instrumento político que necesitan hoy las clases populares "es y debe seguir siendo IULV-CA, subrayando su perfil como organización nítidamente de izquierda, anticapitalista, autónoma e independiente, plural, democrática y moderna".

Finalmente, en cuanto a su labor como concejal del Ayuntamiento de Huelva, ha asegurado que no debe verse afectado por esta decisión. "Intentaré seguir representando a las personas que votaron a Izquierda Unida en las últimas elecciones municipales, ciñéndome al programa y a los compromisos electorales que adquirimos con la ciudadanía de Huelva, dentro del Grupo Municipal de IU. Espero sinceramente que esto sea posible", ha concluido.