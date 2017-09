El CES elaborará a petición de la Junta un dictamen que "radiografíe" la financiación autonómica que Andalucía necesita

7/09/2017 - 13:28

El Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía (CES-A) elaborará a petición de la Junta un dictamen con el objetivo de "radiografiar" la situación actual de la financiación de Andalucía, "lo que necesita y lo que le corresponde".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Este ha sido uno de los acuerdos extraídos de la reunión entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el presidente del CES-A, Ángel Gallego, para tratar la reforma del sistema de financiación autonómica. Encuentro que forma parte de una ronda "todavía abierta" con las fuerzas políticas y agentes socioeconómicos.

Tras la reunión, que ha comenzado sobre las 11,00 horas, el portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, ha señalado que la presencia del CES viene a "ampliar al máximo la posibilidad de que todos puedan participar en esta ronda de contactos para lograr el máximo consenso como punto de partida de un problema que en Andalucía es capital, como es la financiación autonómica".

Así, ha señalado que se trata de un proceso "abierto y transparente" que busca "activar todos los mecanismos que permitan manejar una posición clara sobre cuáles son las necesidades de financiación de Andalucía". De aquí, según ha explicado Blanco, la petición al CES para que elabore un dictamen que "radiografíe" la situación actual de lo que necesita Andalucía en cuanto a financiación.

Además, ha destacado la posibilidad de que el CES sea invitado por el Parlamento para participar en una reunión del grupo de trabajo que estudia la posición común en este asunto. Además, la presidenta asistirá a una reunión monográfica del CES para debatir sobre la financiación autonómica.

El portavoz de la Junta ha detallado que este viernes la presidenta andaluza se reunirá con representantes del tercer sector y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y ha advertido de que "no se puede esperar ni dilatar" el sistema actual.

En este sentido, ha afirmado que "por Andalucía no va a quedar" para que se reforme el sistema vigente y no se prorrogue. "Si hay prórroga, habrá que preguntar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por qué no se ha llegado a acuerdo", ha subrayado.

Por su parte, la Junta reclamará al Parlamento "la celeridad necesaria" para alcanzar una posición común, teniendo en cuenta que "lo más importante está encauzado: un interés mayoritario de actores políticos, sociales y económicos para llegar a una posición común de que Andalucía tenga el dinero que se merece".

Asimismo, el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Ángel Gallego, ha señalado que el organismo "hace dos años" ya propuso que el Gobierno articulara "un gran acuerdo" encaminado a reformar el sistema de financiación autonómica, que es "inadecuado" y mantiene a Andalucía "infrafinanciada".

"Coincidimos con la presidenta de que es inaplazable y no se puede prorrogar más el sistema de financiación", ha advertido Gallego, quien ha recordado que, en la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se elevó al CES-A a rango de institución de autogobierno de la Junta. "El CES-A es el órgano que formaliza el encuentro y el diálogo social entre agentes socioeconómicos y fuerzas políticas", ha explicado.