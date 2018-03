Anulado un matrimonio en Italia por una "suegra entrometida"

AFP 12/11/2008 - 20:53

Un italiano obtuvo la anulación de su matrimonio, tanto religioso como civil, debido al comportamiento de su suegra, considerada demasiado "entrometida" en los asuntos conyugales, informó la prensa italiana.

El hombre, de 36 años, explicó al tribunal religioso de la diócesis de Salerno (sur de Italia) que antes del matrimonio, celebrado en 1998, había establecido un pacto con la esposa para evitar toda interferencia de la suegra.

El marido estima que no se respetó el pacto, ya que la madre de su esposa se entrometió al parecer en numerosas ocasiones en la vida conyugal de la pareja.

El tribunal diocesano aprobó la anulación basada en tales motivos y un tribunal civil italiano hizo lo propio, indicaron fuentes de prensa locales.

"El matrimonio duró sólo cuatro meses, pero fue un infierno. Creía que las leyendas sobre las suegras malvadas eran sólo una invención. Me vi obligado a cambiar de opinión", contó el marido.

"Después de la separación llegué a pensar que quería una huérfana de madre como esposa", comentó.

"Mi madre no es una suegra entrometida, tan sólo se preocupa por el bien de la hija", aseguró la ex esposa, de 31 años.

"Mi ex marido no se ocupaba de mí ni de mi hija. Los pocos meses que duró el matrimonio fueron un infierno porque mi ex marido tenía un comportamiento inaceptable, no me amaba ni respetaba", relató la mujer.