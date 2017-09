Junta niega "puertas giratorias" en nombramientos de exconsejeros y PP-A critica que se les "recompense" tras su gestión

7/09/2017 - 13:44

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado este jueves que, en ningún caso, existen "puertas giratorias" tras los nombramientos en la administración andaluza de cuatro de los cinco exconsejeros que salieron del Ejecutivo andaluz en la última remodelación llevada a cabo en junio; mientras que el PP-A ha criticado que se les "recompense" en otros cargos después de haber sido cesados "por problemas en su gestión".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Jiménez Barrios ha explicado en comisión parlamentaria, en una comparecencia a petición del PP-A, que estos nombramientos se han hecho en virtud de las atribuciones que tiene el Consejo de Gobierno para nombrar a quien crea oportuno y que "en ningún supuesto hay ilegalidad ni existe puerta giratoria".

Se refiere al nombramiento de los extitulares de Salud, de Educación, de Agricultura y de Empleo, Aquilino Alonso, Adelaida de la Calle, Carmen Ortiz y José Sánchez Maldonado, respectivamente, en cargos de dirección de la administración andaluza.

Como se recordará, tras salir del Gobierno andaluz, Alonso ha sido nombrado director de la Agencia de la Energía Andaluza; De la Calle, presidenta de Corporación Tecnológica de Andalucía; Ortiz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería; y Sánchez Maldonado, rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Así las cosas, Jiménez Barrios ha opinado que lo que ocurre es que al PP-A "no le gustan estos nombramientos", de ahí que le haya recordado que "para que le gusten los nombramientos tiene que ganar las elecciones". "Los andaluces nos han dado su confianza para establecer el Gobierno, comprendo que no le guste, pero tenemos que prestigiar la vida pública", ha sostenido el vicepresidente, quien ha exigido los populares ser rigurosos y "no manipular la realidad".

Y es que, como ha explicado Jiménez Barrios, "puertas giratorias sería el aprovechamiento del cargo público en el sector privado" pero esto, ha garantizado, no ha ocurrido en ninguno de los casos.

Por el contrario, ha defendido que se trata de personas con una reconocida trayectoria profesional "que puede ser usada en unas y otras materias". "No hay incompatibilidad ni resolución que lo impida", ha agregado el consejero, quien ha insistido en que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "al nombrarlos, asume su responsabilidad y hace lo que tiene que hacer a la hora de situar en los altos cargos a quien corresponde".

PP-A: "SE TRASLADA UN MENSAJE DE FRIVOLIDAD"

De su lado, el parlamentario del PP-A Adolfo Molina ha explicado que su grupo parlamentario no cuestiona ni la legalidad ni la competencia de la jefa del Ejecutivo andaluz para llevar a cabo dichos nombramientos, si bien ha rechazado que se "recompense" a estos exconsejeros pues entiende que fueron cesados de sus cargos en el Gobierno "porque había problemas en su gestión" y cuando además, ha incidido, "algunos podían volver a sus puestos de trabajo".

Tras reconocer que se trata de personas con un currículum y una trayectoria profesional importante y que sus nuevos nombramientos no responden a una puerta giratoria porque "no van a la empresa privada", el popular ha criticado que sí supone "un giro de 360 grados porque vuelven a un puesto de destacada responsabilidad en la Administración andaluza".

"No pongo en duda los nombramientos ni la legitimidad de la presidenta para hacerlos, pero estéticamente y éticamente puede generar dudas", ha abundado Molina, quien cree que con estas "recolocaciones" el Gobierno andaluz traslada a los andaluces un mensaje de "frivolidad" porque "se sale por un sitio --de la administración autonómica-- para volver a entrar por otro".

Igualmente, ha puesto en cuestión que algunos de estos consejeros hayan sido reubicados en puestos que no están relacionados con su trayectoria o con sus cargos anteriores. Ha puesto el ejemplo del que fuera consejero de Salud Aquilino Alonso, ahora al frente de la Agencia Andaluza de Energía, o de la extitular de Agricultura Rosa Ortiz, que ahora dirige el Puerto de Almería.

"Espero que el perfil profesional que busca el Consejo de Gobierno para los altos cargos no sea solo la adscripción política", ha planteado el diputado del PP-A, quien ha advertido que si eso es así, "habría que ver también de qué corriente hablamos dentro del PSOE-A".

En su réplica, el vicepresidente ha saludado que el PP-A "por primera vez diga con rotundidad que no discutimos sobre puertas giratorias", así como que se trata de personas de una dilatada profesionalidad y reputado prestigio en sus trabajos.

Con todo, ha explicado que los nombramientos tras salir del Gobierno buscan "usar su experiencia política" y que haber estado frente otras responsabilidades "no les inhabilitan en otros puestos", donde se les ha situado en virtud de "su honradez, capacidad, experiencia y profesionalidad". "En el Gobierno andaluz no hay puertas giratorias", ha sentenciado Jiménez Barrios.