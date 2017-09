El Govern replica que las querellas de la Fiscalía "no alteran para nada lo previsto"

7/09/2017 - 14:00

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha replicado este jueves a la Fiscalía que el anuncio de querellas criminales contra los miembros del Ejecutivo catalán y de la Mesa del Parlament por la convocatoria del referéndum "no alteran para nada" la determinación que tienen de celebrarlo.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

"Hemos pasado de la lluvia de millones a la lluvia de querellas. Nos sentimos convocados, ante este estado de acoso encubierto, a defender los derechos más fundamentales: el derecho a la libertad ideológica, la libertad de expresión y el derecho de iniciativa política", ha declarado en los pasillos del Parlament.

Turull ha defendido que convocar un referéndum no es delito, por lo que llama a la serenidad, a confiar en el Govern y a que todos hagan su campaña por el 'sí' o el 'no' a la independencia: "No habrá tanto poder para frenar tanta democracia".