El Parlament rechaza las enmiendas a la totalidad de PP y C's a la LEC

12/11/2008 - 20:58

ICV-EUiA rechaza las enmiendas a la totalidad pero dice que la ley no consolida una sola red educativa

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Parlament rechazó hoy con los votos de los socios del Govern y de CiU las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y C's al proyecto de Ley de Educación de Catalunya (LEC).

La normativa continúa a partir de ahora el trámite parlamentario tras haber realizado el debate de totalidad.

Populares y Grupo Mixto volvieron a mostrar su disconformidad con el proyecto al considerar que el texto no permite la libre elección de escuela a las familias y porque blinda la inmersión lingüística de los alumnos.

En pleno parlamentario, el diputado popular Rafel López dijo que el Goven "tiene alergia a la libre creación de centros". A su vez, el diputado de C's Antonio Robles criticó que la LEC "fue concebida para blindar la inmersión lingüística".

Por su parte, la diputada de ICV-EUiA Dolors Camats subrayó que el texto "no es valiente" en uno de los ámbitos previstos en el Pacto Nacional por la Educación (PNE), el referente a las escuelas financiadas con fondos públicos para colaborar a construir un verdadero servicio público educativo.

Por ello, Camats anunció que realizarán enmiendas propias a la LEC "no para imponer ningún modelo educativo propio, sino para conseguir que la ley cuente con una mayoría política, pero también con el apoyo de una mayoría social y educativa que hoy no tiene".El texto, según ella, "no cierra bien" el proceso de debate iniciado con el PNE, y "no da el paso necesario para consolidar una única red con centros de titularidad pública y concertada, que garantice los mismos derechos y las mismas obligaciones a todos los centros sostenidos con fondos públicos".Según ella, el Parlament debe ser "suficientemente ambicioso" para elaborar una ley que supere los "problemas y las confrontaciones del pasado, para superar la herencia de una dualidad del sistema educativo".Recordó que 12 dels 20 firmantes del PNE no están satisfechos con el actual redactado, y advirtió: "Estos son los aliados que la LEC necesita, no nos equivoquemos". Rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y C's porque atacan, a su juicio, la escuela en catalán y la equidad y la cohesión.

CIU: PP Y C'S CONTRA EL ESTATUT

CiU rechazó las enmiendas a la totalidad de PP y C's porque sendos vetos van contra el Estatut, según la diputada Irene Rigau, que expresó: "No podemos dar apoyo a ninguno de los dos proyectos", y concretó que tanto el proyecto alternativo del PP, como las argumentaciones de C's al respecto están basadas en principios "antiestatutarios".

Rigau señaló que el Estatut "consagra la defensa de la lengua", y advirtió de que, "ahora más que nunca", los alumnos no pueden ser divididos por la lengua. "Ha sido uno de los puntos buenos del sistema vigente", admitió.

Remarcó que la ley "quiere tener permanencia", por lo que requerirá un acuerdo "entre los que gobiernan y los que pueden gobernar", a pesar de que rechazó la expresión de "cuatripartito educativo" que usa el Govern.

Sin embargo, ya anunció que CiU presentará enmiendas al articulado porque en la escuela catalana "han coincidido diferentes problemas, que han dejado "perpleja" a la escuela catalana.

ERC rechazó también las enmiendas a la totalidad, y manifestó su voluntad de dar continuidad al proyecto, pero anunció querer conseguir el máximo consenso para que toda la comunidad "se sienta lo más cómoda posible", según el diputado Josep Maria Freixanet.