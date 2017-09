El Ayuntamiento inicia el procedimiento administrativo para declarar nula la venta de pisos públicos a un fondo buitre

7/09/2017 - 14:14

Lleva al Tribunal de Cuentas al exconsejero delegado de la EMVS y a la junta general de accionistas que autorizó la venta

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa, Manuela Carmena, ha aprobado este jueves iniciar el procedimiento administrativo para declarar nula la venta en 2013 de 18 promociones de pisos públicos (5.300 inmuebles repartidos en 1.860 viviendas, garajes y locales) al fondo de inversión Fidere, ha anunciado la presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Marta Higueras, en rueda de prensa.

En un plazo que no excederá los seis meses, el Ayuntamiento de Madrid dará audiencia pública a las partes afectadas y a todo aquel que considere que tiene algo que aportar por este "proceso de venta irregular". "No se cita a nadie. Nuestra intención es comunicar a las personas con algún interés en explicar lo que pasó que el plazo para hacerlo está abierto. No vamos a citar a (la exalcaldesa) Ana Botella pero sí les diremos que si tienen interés en decir algo pueden hacerlo y se pondrá en el expediente", ha matizado.

Posteriormente elevarán una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá emitir un informe vinculante. Será la Administración regional la que determine si da el 'sí' considerando que hay causa de nulidad o si cree que no ha lugar y, por lo tanto, lo archiva.

"COMPLICADO PENSAR QUE LA COMUNIDAD DIGA NO"

"Me resulta muy complicado pensar que la Comunidad nos vaya a decir que no", ha lanzado Higueras. La Comunidad, a través de la Comisión Jurídica Asesora, ya se ha pronunciado sobre la venta de viviendas regionales a un fondo de inversión determinando que se ajustó a derecho. La concejala apunta que se trata de situaciones diferentes.

"No estamos cuestionando si es legal o no vender las viviendas a un fondo de inversión o a un particular, sabemos que es legal. Nosotros entramos en si la forma de hacer esa venta fue legal o no. Cuestionamos ese proceso que no existió", ha expuesto la presidenta de la EMVS.

La también primera teniente de alcalde ha desgranado las posibles causas de nulidad, entre las que ha citado la venta sin procedimiento legal establecido al faltar los requisitos esenciales dado que no hubo tasación previa ni fijación del precio de los inmuebles como tampoco informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación, la ausencia de pliegos comprensivos de las condiciones del proceso ni mesa de contratación.

Además el Gobierno municipal se ha personado ante el Tribunal de Cuentas para reclamar responsabilidad contable por lo ocurrido. Ese procedimiento va dirigido contra el que fuera consejero delegado de la EMVS y contra la junta general de accionistas que autorizó la venta, es decir, la Junta de Gobierno anterior.

