El PP de Málaga seguirá "batallando" en sanidad, educación y el metro para el último trimestre del año

7/09/2017 - 14:12

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha expuesto las principales "batallas" de los 'populares' malagueños para el último trimestre de 2017 tras la reunión que el Comité de Dirección ha mantenido este jueves. Así, ha defendido que la sanidad pública andaluza, la educación y el metro de Málaga son "los problemas que realmente preocupan a los malagueños", a lo que ha afirmado que en el partido "tenemos una gran oportunidad para que logremos arreglarlos por el bien de todos".

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha argumentado Bendodo, "tenemos que aprovechar el impulso político que tiene el PP de Málaga actualmente y que sea productivo para los malagueños", sosteniendo que el PP es "un partido en alza y queremos seguir denunciando las carencias y proponiendo soluciones".

Como ejemplos, ha mencionado que "no podemos permitir que haya médicos de reconocido prestigio que renuncien abiertamente a la sanidad pública por hartazgo", agregando que esto "no había pasado hasta ahora".

Así, ha afirmado que la gestión de la sanidad pública andaluza está "entre las peores de España, y eso lo vamos a denunciar y vamos a exigir que cambie"; y que los ayuntamientos están "desesperados" porque "tengan que hacer colegios, institutos y centros de salud, en algunos casos con la ayuda de la Diputación porque la Junta no los hace". En cuando a educación, ha criticado que "el 40 por ciento de los padres tengan que pagar más por la guardería de sus hijos".

"Todo esto está pasando no solo en Málaga sino en Andalucía, y todas estas consecuencias de la nefasta gestión del PSOE en estos 30 años en Andalucía es lo que va a seguir centrando nuestro trabajo en todo lo que queda de 2017", ha aseverado el presidente de los 'populares' malagueños.

En relación con el metro, ha señalado que "hasta aquí hemos llegado, la paciencia de los malagueños se ha terminado, llevamos muchos años aguantando obras interminables". Por ello, el PP de Málaga exigirá que la Junta termine "cuanto antes" las obras de los tramos que estén en licitación y que "hasta que no haya consenso no va a acometer ningún tramo más".

"Querer imponer el tramo al Civil en superficie, en contra de los malagueños, de los vecinos e instituciones, es una agresión literal a la ciudad", ha argumentado, afirmando que supone "provocar otro incendio para que disimule con ruido la propia incompetencia de la Junta con el metro". "Ocho consejeros ha tenido el metro", ha recordado.

Asimismo, ha criticado que la ciudad "lleva más de una década abierta en dos por la dejadez y la falta de cariño a esta tierra de la Junta". "¿Ustedes creen que la Junta iba a permitir o va a tener en otra ciudad andaluza tantos años abierta la zanja del metro como aquí", se ha preguntado.

CONGRESOS LOCALES DEL PP Y MUNICIPIOS

Por otro lado, ha detallado que el Comité de Dirección de este jueves "va a poner las bases de la Junta Directiva Provincial que va a celebrar el PP de Málaga el sábado 16 de septiembre", donde se abordarán, debatirán y votarán las estrategias de trabajo para el trimestre.

Así, el PP malagueño se ha marcado como reto completar la renovación de estructuras locales de la provincia antes de final de año. Según ha detallado Bendodo, hasta la fecha, se han celebrado el 50 por ciento de los congresos locales "y nuestra intención de aquí a final de años es celebrar el 100 por cien de todas las estructuras, con un alto grado de renovación".

Del mismo modo, ha apuntado que se seguirá dando impulso a las gestiones de los municipios "donde hemos recuperado la Alcaldía", expresando el apoyo del partido a los nuevos alcaldes 'populares' de Rincón de la Victoria y Marbella, Francisco Salado y Ángeles Muñoz, respectivamente, con municipios en los que "hay mucho por hacer, construir y normalizar".

Al tiempo, ha afirmado se mantendrá ese pulso en "los demás municipios donde gobernamos", y "apretarán el acelerador" donde estén en la oposición. En este sentido, Bendodo ha insistido en que "los pactos de perdedores para quitarles las alcaldías al PP donde ganó las urnas no funciona", apuntando que "en muchos casos no son capaces de aprobar un presupuesto".

PSOE Y PRIMARIAS DE MÁLAGA

Asimismo, Bendodo ha apuntado que "siempre he defendido públicamente que necesitamos un PSOE fuerte para España, y es bueno en referente al desafío soberanista de Cataluña". No obstante, se ha mostrado "preocupado" por que el PSOE sea "un partido dividido en la forma porque hay dos bandos irreconciliables: el del actual secretario general, Pedro Sánchez, y el bando de la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

Del mismo modo, ha señalado que "no solo está dividido en las formas sino también en el fondo", argumentando que "tiene varios discursos diferentes sobre los asuntos importantes". Como contraste, ha asegurado que la formación 'popular' inicia el curso político "con una unidad dentro del PP de Málaga que nos permite estar exclusivamente centrados en los problemas de los malagueños".

En cambio, ha continuado, "tenemos un PSOE de Málaga que tiene tres candidatos que se disputan en una guerra fratricida de la que saldrá un partido más dividido después de ese congreso con tres candidatos".

Cuestionado por los periodistas sobre cuál es el mejor candidato de las primarias de los socialistas malagueños, ha apuntado que "es un tema que no me debería pronunciar, hay que ser respetuoso con los procesos internos de los partidos", aunque ha agregado que "creo que uno no quiere, otro no puede y otro no llega".

Por ello, ha apuntado que el PSOE es un partido "incapaz de dar soluciones a la gente cuando no eres capaz de solucionarlos entre casa". Frente a esto, ha destacado que el PP "lanza un mensaje de unidad y de estabilidad".

DESAFÍO SECESIONISTA DE CATALUÑA

Por último, Bendodo ha mencionado al desafío secesionista de Cataluña como "un problema que nos preocupa a todos los españoles". "En un estado de derecho hay líneas que nunca se deben sobrepasar por respeto a la Ley, a los ciudadanos de Cataluña y a todos los españoles", ha defendido.

En conclusión, "desde el PP de Málaga y de toda España defendemos la unidad y la firmeza ante este referéndum secesionista que promueven el Gobierno de Cataluña". "Lo que pretenden los independentistas es un acto de fuerza, a la democracia y al país", ha concluido.