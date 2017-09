Cristina Rota y Nur Levi denuncian que en España "se ha satanizado" la cultura con políticas como el IVA

7/09/2017 - 14:39

Las actrices Cristina Rota y Nur Levi han denunciado este jueves en Santander que en España "se ha satanizado" la cultura con políticas como el IVA, que en su opinión ha sido una especie de "castigo". "Siempre se coge lo visible para satanizar", ha opinado Levi con respecto al cine, y ha considerado que se eligió como "cabeza de turco" al mundo audiovisual por su posicionamiento en contra de la Guerra de Irak.

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

Igualmente, ha incidido en que el mundo del cine "no cuenta" con una bajada del IVA. "Llevamos tantos años que ya me parece anecdótico", ha valorado, cuestionada acerca de las declaraciones del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, quien avanzado este jueves que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) tiene previsto rebajar del 21 al 10 por ciento el llamado IVA del cine en 2018, "Antes de que termine 2018 lo veremos", ha respondido Benzo ante la pregunta de si se verá esta bajada antes de que termine el próximo año.

Rota y Levi han intervenido esta mañana en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UMP) de Santander con motivo de su actuación esta noche en el ciclo 'Primera fila' con la obra 'Lo que no te digo', que cuenta la historia de una joven profesora que anuncia y justifica a sus alumnos de decisión de no volver a hablar.

Rota ha incidido en que "se llegó a decir que el actor es subvencionado" cuando "se subvenciona a una empresa de cine o a una compañía, que tiene que demostrar que produce, que es una industria". Y Levi ha añadido que "se argumenta que el cine gasta mucho más dinero público" que otros sectores y, en su opinión, "se hace que el ciudadano sienta que se le está robando".

Rota también ha considerado que "está muy bien quitar trabas" y que el Estado "siempre apoye" y "promocione" la cultura, aunque ha defendido que "las trabas que se pongan" --en los ámbitos económico y de gestión, mediante "una censura encubierta o no y que se apoya en lo económico", ha explicado-- "son un estímulo". El motivo, ha añadido, es que si no hay ayudas "se dinamiza más la sociedad".

LAS "TRABAS" SON "UNA INVITACIÓN A CANALIZAR LA REBELDÍA"

De hecho, ha afirmado que el artista "siempre ha tenido respuestas" porque los "trabas" son "una invitación a canalizar la rebeldía". La veterana actriz y directora de escena también ha querido diferenciar "muy bien" entre la "rebeldía" para "conseguir algo sorteando barreras" y la "reactividad, que es una reacción infantil, de rabieta".

"El verdadero artista tiene que sobrepasar la barrera de lo infantil para ser realmente un rebelde, un insatisfecho, que denuncia, que dinamiza la sociedad y asume ese reto", ha manifestado. Al mismo tiempo, ha remarcado que, a su juicio, "hay que buscar la forma y la manera de seguir luchando con las armas que se tienen y nuestra arma justamente es la palabra artística".

Por su parte, Levi ha valorado que las políticas económicas como la del IVA en España "te hacen más fuerte" a pesar de que "se deja de respetar el trabajo y la forma de trabajar" y de que se tienen "en muchos aspectos, peores condiciones de trabajo".

Asimismo, ha criticado que en nuestro país hay "un problema" porque "la cultura la traducimos única y exclusivamente como ocio" y que, de esta manera, no se cuente "que nutre, enrique y es necesaria" para la sociedad. No obstante, ha querido recalcar que el IVA y las políticas económicas "implican y afectan", en su opinión, "a todo el mundo" y no solo al cine.

INTERVENCIÓN EN 'PRIMERA FILA'

Preguntadas acerca del contenido del monólogo 'Lo que no te digo', que Levi interpreta esta noche en el ciclo 'Primera fila', Rota ha lamentado que en la actualidad "vivimos etapas de confusión" en las que "no se está elevando" el lenguaje" porque, en su opinión, se usa como "un fin inmediato para conseguir cosas materiales", lo que deriva en que el lenguaje "se va deformando hasta pervertirlo".

"El verdadero pensador piensa para comunicar algo, para elaborar y la palabra se convierta en una obra de arte", ha explicado Rota, quien ha sostenido que "lo ficcional no deja de tener siempre una función social", lo que ha considerado como "básico".

Por su parte, Levi ha reflexionado que el "tema principal" de la obra es "si se puede o no se puede significar el lenguaje" porque, tal y como ha añadido, "lo más inquietante es que el lenguaje nace para ser una herramienta para que el ser humano se comunique y acaba siendo un medio en el que nos desconectamos".

Este monólogo, ha explicado Levi, nace de las improvisaciones del taller de preparación para el rodaje de la película 'Hablar' (2015), dirigida por Joaquín Oristrell. En este taller, ha agregado, llegaron a la conclusión de que "la palabra 'comunicar' había perdido su significado".

Finalmente, cuestionada acerca de cómo la ficción --cine o teatro-- puede ayudar a recuperar este significado, Levi ha indicado que son formas artísticas de expresión que "permiten hablar sin pudor y sin medio" a ser juzgado. "Cualquier forma de expresión permite estar en un contexto en el que todo lo que se cuente puede ser contado con mucha más verdad y con menos dobleces que la vida", ha opinado.