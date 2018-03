Pleno.- El PSOE admite que las cuentas de Soria le dejan "estupefacto", pero adelanta que arrimará el hombro

El portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Blas Trujillo, reconoció hoy durante el debate de primera lectura del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009 que las cuentas presentadas por el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, le han dejado "estupefacto", al tiempo que añadió que su partido arrimará el hombro.

El socialista explicó, en referencia a una alusión del portavoz de CC, José Miguel Barragán, que cuestionó la dureza del PSOE que no había presentado una enmienda a la totalidad, que "la enmienda a la totalidad la ha puesto la ciudadanía".

Trujillo admitió que la actual situación económica es "excepcional". "Estamos rozando una fase de recesión", recalcó al tiempo que expuso que no se trata de hacer un relato de los últimos meses y ahondó en que "si en algo caracteriza la situación es la incertidumbre total".

"Desde nuestro punto de vista el ajuste realizado es insuficiente porque pagan el derroche que tuvieron en el presupuesto de este año", explicó Trujillo que también subrayó que en 2008 se pudieron hacer más recortes. Planteó además que son necesarias medidas, "pero hay que ejecutarlas".

El diputado del PSOE aseguró que estos presupuestos "no nos sirven". Apuntó que aumentan las cantidades procedentes del Estado, a pesar de los discursos del "maltrato a Canarias". "Una cosa es que el Gobierno no tenga credibilidad pero el ciudadano quiere tener confianza", subrayó y aseguró de igual forma que "no es verdad" que en términos absolutos aumente la inversión.

En cuanto a los gastos, Trujillo insistió en que los presupuestos les han dejado "estupefacto". "Dijeron, sin matices, que los gastos corrientes iban a bajar un 40 por ciento y expusimos que era imposible", afirmó al tiempo que aclaró que "la inversión baja un 4,3 por ciento, casi nada"."Es justo lo contrario a lo anunciado", añadió.

"Es una situación grave. Han intentando ocultar datos. Habrá que decir la verdad y hay una pésima ejecución", criticó el socialista que recriminó además a Soria que le dijese recientemente a un presidente del Cabildo que no le pidiese dinero si tenía partidas sin ejecutar. "¿Y usted por qué lo hace?", le preguntó. Además denunció el "brutal recorte" en inversión en sanidad, asuntos sociales, vivienda y educación.

Asimismo, el diputado del PSOE cuestionó que el Gobierno canario "se llene la boca" para decir que se anticipó a la crisis. "Teniendo esa visión no es normal que el gasto corriente aumente un 4 por ciento; no es normal que la Administración crezca un 16 por ciento o que la Televisión también aumente un 33 por ciento", afirmó para cuestionar el "severo ajuste".

El socialista señaló que está de acuerdo con que se priorice el tema sanitario pero cuestionó la "eficacia y eficiencia" del dinero invertido. "La partida de educación se aumenta y el 20 por ciento viene del Estado, al igual que en I+D+i", añadió el diputado. De igual forma, expuso que lo mismo sucede en Obras Públicas o Bienestar social. "Esperamos que este debate de dónde viene el dinero se resuelva y que los ciudadanos tengan una atención digna", deseó.

"A los socialistas no nos gusta este Gobierno, pero vamos a arrimar el hombro en la medida de lo posible", anunció el portavoz que anunció que sus prioridades están en consolidar políticas sociales y fomentar políticas de empleo. Aquí cuestionó que se aumenten, por ejemplo, las plantillas de las empresas públicas. "No son gastos razonables", apostilló.

En relación a las dudas planteadas por Soria sobre "arrimar el hombro", Trujillo aseguró que su grupo "pasa la prueba del algodón" y recordó los acuerdos alcanzados en la segunda mitad de la legislatura pasada. "A cambio de nada", destacó.

El socialista recordó que en el anterior presupuesto se preveía la creación de 25.000 empleos y también justificó las cifras de empleo del Gobierno central. "El problema lo tenemos aquí", expuso y calificó de "insulto a la inteligencia" que el Ejecutivo canario se felicite por su 'Estrategia de Empleo' cuando hay más de 190.000 desempleados. En este punto rememoró unas palabras de Mariano Rajoy en las que exponía que "nada va bien, si el paro no lo va".

Por último, Trujillo dijo que no le parece nada bueno que se hagan comentarios como el del vicepresidente, José Manuel Soria, en el que tildó de "mendicante" la acción de Zapatero para acudir a la reunión del G-20 por lo que sí destacó el "patriotismo" de Barragán (CC) que sí se felicitó por la participación de España en ese foro.

Durante su segunda intervención, Trujillo le dijo a Soria que había dejado "pufos" en las distintas administraciones por las que había pasado por lo que no era "creíble". A estas alusiones, el consejero de Economía subrayó que se trataba de "juego sucio". "No tengo ningún temor a que me llame ningún fiscal, ni ningún juez porque creo en la justicia profundamente, tanto que ese compañero suyo que me ha denunciado es un condenado reiterado por calumnias".

En esta línea, el también vicepresidente le deseó a Trujillo que "nunca nadie se lo haga porque se dedica al noble ejercicio de la política". "Espero que tenga el valor cuando archiven la causa de salir y reconocerlo. No utilice la mezquindad porque se puede volver en su contra", concluyó.