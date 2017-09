Espadas, empresarios y sindicatos firman un acuerdo por siniestralidad cero y para reforzar cláusulas sociales

7/09/2017 - 15:21

Se creará un observatorio para la prevención y se apuesta por priorizar la contratación pública de empresas ejemplo de buenas prácticas

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE); el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; los secretarios generales provinciales de CCOO, Alfonso Vidán, y de UGT, Juan Bautista Ginés; el presidente de Faecta, José Romero, y la consejera de Feansal, Clemencia Rufo, han firmado el acuerdo de colaboración sobre prevención de riesgos laborales con el objetivo de alcanzar la siniestralidad cero en el trabajo, un documento que incluye la creación del Observatorio de la Salud Laboral, campañas y jornadas y el dotarse de mecanismos para impulsar la priorización en la contratación municipal de las empresas con mayor cultura preventiva.

En rueda de prensa, junto al concejal delegado de Empleo y Bienestar Social, Juan Manuel Flores (PSOE), Espadas ha subrayado que "quien tiene contratos con la Administración ha de sentir el aliento del Observatorio y los contratistas públicos han de convertirse en un ejemplo", apostando por que las empresas que invierten en prevención sean "mejor valoradas a la hora de la adjudicación de los contratos públicos". Por ello, ha instado a la modificación de la Ley de Contratos Públicos para que las adjudicaciones "no se centren tanto en el menor coste porque eso puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores".

Según ha detallado, en el acuerdo se incluye que todas las partes que lo conforman realizarán un análisis de las directrices sociales relacionadas con la prevención de riesgos laborales en materia de contratación pública aprobadas en 2016 para el Ayuntamiento para elaborar un diagnóstico y tomar las medidas necesarias para reforzarlas y mejorarlas para garantizar que los adjudicatarios públicos sean "ejemplares" en el formación y en inversión en materia de prevención de riesgos laborales.

Además, se establece la creación del Observatorio, que supone el cumplimiento de Espadas de uno de los acuerdos de investidura con IU y que será gestionado desde el área de Empleo y no requerirá la contratación de nuevo personal, mientras que supondrá que las redes de empleo municipales incorporen de manera efectiva la seguridad laboral como materia de observación.

Éste celebrará dos encuentros anuales para dar cuenta de los datos disponibles y establecer nuevas actuaciones y una jornada anual sobre la materia, además de impulsar la colaboración con el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para la emisión de informes, estudios y jornadas sobre la salud en el trabajo.

De su lado, el Ayuntamiento impulsará campañas de sensibilización yexposiciones junto a las organizaciones firmantes y vigilará el cumplimiento en materia de salud y seguridad laboral de las cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones públicas municipales, haciendo seguimiento de los compromisos adquiridos por las adjudicatarias, pudiendo llegar a sancionarlas o a rescindir el contrato en caso de incumplimientos, y vigilando que en todas las licitaciones públicas se tenga en cuenta el cumplimiento de la norma en materia de prevención de riesgos.

Espadas ha advertido que esta acción no es "puntual", sino que forma parte de una "estrategia de gobierno", y ha añadido que "no se puede avanzar si no se tiene claro que esto no es un coste para las empresas sino una inversión de futuro".

DETECCIÓN DE MALAS PRÁCTICAS

En este marco, Vidán ha esperado que año a año se vaya comprobando el descenso de accidentes hasta alcanzar la siniestralidad "cero" y ha valorado la presencia de los empresarios en este acuerdo, que recoge el compromiso de todas las partes en este asunto. "Hay que premiar a las empresas que no tengan accidentes laborales para que se impliquen en el desarrollo de buenas prácticas", añade, dejando claro que denunciará a todas aquellas empresas con malas prácticas al respecto.

Al hilo de ello, Espadas recuerda que ya ha habido "algún incidente" con alguna empresa tras detectarse que no cumple con los trabajadores y se ha llegado a plantear una rescisión del contrato. "No puedo permanecer impasible cuando una empresa intenta burlar lo que firmó y hemos llamado a esa empresa para exigir su arreglo", añade.

PROTEGER LA VIDA

Igualmente, desde UGT, Ginés ha señalado que es un acuerdo muy importante, teniendo en cuenta que la crisis "ha mermado" el control, la inspección y la prevención en el trabajo, y considera que se ha dado un paso importante para iniciar el proceso que permita que no se pierdan más vidas en accidentes laborales, instando además al Gobierno central a retomar la inspección en las empresas.

Rus, de su lado, ha valorado la implicación de todas las partes y recuerda que "un accidente puede destruir una empresa", tras lo que pone de manifiesto la importancia de la prevención, tal como difunde la patronal en las campañas de sensibilización que realiza. "Se habla de personas, de vida y de familia y hay que mirar por el bien de todos y no por otros intereses", sentencia, abogando por crear una cultura preventiva "entre todos como garantía de éxito".

Además, Rufo ha considerado "vital" la colaboración en prevención y el desarrollo de las cláusulas sociales en esta materia, esperando que las campañas informativas al respecto se extiendan a toda la sociedad, un mensaje compartido por Romero, quien valora el acuerdo y la apuesta por sensibilizar y dar pasos concretos para avanzar en la concienciación social.