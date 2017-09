Un total de 450.000 personas utilizan la telecabina de Cabárceno en su primer año de funcionamiento

7/09/2017 - 15:44

Supone el 71 por ciento de los visitantes del parque, que han alcanzado los 636.000 desde septiembre de 2016

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

Un total de 450.000 personas han utilizado la tecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno en su primer año de funcionamiento, alzándose como una propuesta "atractiva" más de entre cuantas se ofrecen en este recinto de Cantabria.

Estos usuarios, que han disfrutado de la "experiencia única e impactante" de ver a vista de pájaro esta reserva en la que habitan en semilibertad ejemplares de casi 150 especies, suponen alrededor del 71 por ciento de los visitantes del parque.

Y es que, desde el 1 de septiembre de 2016 (día que empezó a funcionar la telecabina) hasta el pasado 31 de agosto, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha sumado 636.000 visitantes, según ha detallado a Europa Press el director general de Cantur, Javier Carrión.

Ha reconocido la "atracción" que evidentemente genera la cabina entre los visitantes pero ha señalado que en Cantur no están "del todo satisfechos" con que la utilice solo el 71% de los visitantes del parque.

Y es que, ha recordado, el uso de la telecabina, que cuenta con dos líneas diferentes (una que sobrevuela el recinto de los elefantes y otra el de hipopótamos), debería alcanzar a la mayoría de visitantes porque su precio está incluido en la entrada del Parque.

"Llegamos casi al 71%, no estamos satisfechos en este sentido porque entendemos que la telecabina es atractiva porque ofrece una vista singular de Cabárceno y no hay otra cosa igual en Europa y, por ello, debería utilizarla más gente, aunque no podemos influir en los gustos de la gente y habrá a quien no le guste", ha señalado el director general de Cantur, empresa pública cántabra que gestiona el parque.

En cualquier caso, ha manifestado que el objetivo de Cantur con esta infraestructura era que "fuese un atractivo más del parque" y lo es, pero además ha tenido otra función no esperada y es que, según Carrión, "ha servido para descongestionar el tráfico en el parque en los días de más afluencia".

Así, esa descongestión promovida por el uso de la telecabina se pudo notar el pasado Viernes Santo y también en las jornadas de máxima afluencia del mes de agosto. "Hemos visto como el tráfico dentro del tráfico es más fluido, lo que se traduce en una mayor capacidad de entrada de coches y, por tanto, mayor número de visitantes en esos días tan señalados", ha destacado.

Además de seguir promocionando la telecabina como uno de los últimos atractivos incorporados al Parque de Cabárceno, Carrión ha ensalzado que desde Cantur se sigue trabajando en nuevas propuestas para el público.

NUEVOS ESPECTÁCULOS Y ANIMALES

Y ha avanzado a esta agencia que se está ultimando un nueva exhibición, como las que ya se realizan con las aves rapaces y los leones marinos, aunque no ha detallado con qué animales ya que esos espectáculos requieren de "permisos y trámites administrativos" en los que todavía se está trabajando.

"Pero Cabárceno siempre está incorporando nuevos atractivos", ha destacado el director general de Cantur, que ha recordado que este mes de agosto han nacido en el parque dos elefantes, "un hecho muy singular, que no pasa habitualmente". "Sólo podía pasar en Cabárceno", ha añadido.

Con esos dos nacimientos, el parque cántabro continúa reafirmando su trabajo con esta especie y refuerza su lugar como recinto "con mayor concentración de elefantes africanos en semilibertad de toda Europa" y que, además, viven en un recinto inigualable de 25 hectáreas. "Como ejemplo de su extensión, el zoo de Madrid entraría en ese recinto de elefantes", ha apostillado.

También ha avanzado que van a llegar "ya" tres nuevos tigres de Bengala, lo que incrementará a los ejemplares que integrarán la manada, a la que ya se unieron en junio dos hembras de cuatro meses provenientes de Terra Natura (Benidorm).

Además de los pequeños elefantes y estos nuevos tigres, Cabárceno ha sumado a su familia varios ejemplares de otras especies, con nacimientos de reptiles, camellos, dromedarios, cebras, jaguares, osos, llamas o un gorila, a cuyo recinto también se han incorporado cinco monos de Brazza para que interactúen con la familia de gorilas.