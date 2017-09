El Gobierno pedirá a la AN que revoque la intervención de la desaladora del Bajo Almanzora por el caso Acuamed

7/09/2017 - 16:14

El Gobierno va a elevar escrito a la Audiencia Nacional para solicitar al juez Eloy Velasco, quien instruye la causa de la operación Frontino por presuntos fraudes y sobrecostes en las obras de la sociedad estatal Acuamed, que alce la "intervención judicial" que se decretó sobre la desaladora del Bajo Almanzora ante la situación de sequía en la comarca y que mantiene sin riego desde el pasado día 1 a unas 19.000 hectáreas de cultivo.

ALMERÍA, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas el portavoz del PP en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, quien ha señalado que, de aceptar la Audiencia Nacional la medida, se "desbloquearía su uso" si bien ha recordado que la planta se encuentra inutilizada desde 2012 debido a los daños ocasionados por las riadas mortales que se registraron en la zona.

"No se ha podido entrar y ver la situación en la que se encuentra la infraestructura, por lo que pretendemos que se deje al ministerio tomar posesión de la misma y evaluar los desperfectos para determinar el coste de su arreglo e intentar ponerla en marcha", ha precisado tras mantener un encuentro de trabajo con la patronal almeriense.

Hernando ha indicado que, tras las riadas, se estimó en 25 millones de euros la inversión para recuperar la desaladora del Bajo Almanzora aunque "habría que actualizar esa cuantía".

El portavoz 'popular', quien ha insistido en que la situación de restricción por sequía es generalizada en el país y no una cuestión única de las comarcas del Levante y el Almanzora, ha asegurado que el Gobierno espera que en el próximo ejercicio "tengamos ya un nuevo Plan Hidrológico Nacional".

"Ya se han tenido conversaciones por parte del ministerio con las 17 comunidad autónomas y ahora se van a iniciar con los agentes implicados", ha detallado para trasladar que, hasta octubre y a la espera de la climatología "dé un respiro", está activa la concesión de la cabecera del Genil "que permite mantener el servicio".

Por último, ha recordado, tras apuntar que el Gobierno no descarta la "toma de medidas extraordinarias e imaginativas" en caso de que se prolongue la situación, que el PHN contempla la ampliación de la planta desaladora de Carboneras. "Aunque habría que verlo porque no nos gustaría encontrarnos con una nueva Rambla Morales", ha concluido.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, ha advertido que "sin agua" se pone en peligro el turismo y la agricultura, "base de la renta per cápita de la economía almeriense", y ha lamentado la "condena" a la que "nos sometió el gobierno del PSOE al derogar el Plan Hidrológico Nacional (PHN)".

"No se nos puede olvidar y no se me va a olvidar mientras viva porque al PP nos costó mucho trabajo y sacrificio convencer a algunas comunidades para que el agua viniera a Almería. Después de ese trabajo, estamos peleando otra vez y haremos todo lo que tengamos que hacer porque el agua es fundamental para la provincia. Si el PHN se hubiera mantenido ya estaría el trasvase terminado", ha finalizado.