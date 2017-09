Cs Palma advierte del riesgo de "indemnizaciones millonarias" por la "precipitación" de Cort con Ses Fontanelles

7/09/2017 - 16:14

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma ha alertado este jueves del riesgo de "indemnizaciones millonarias" por la "irresponsabilidad" y "precipitación" de Cort al declarar la caducidad del expediente de Ses Fontanelles.

El regidor de Cs Palma, Pedro Ribas --quien se abstuvo en la votación en el consejo de Gerencia de Urbanismo--, ha mostrado su "preocupación" por la gestión del Ayuntamiento.

Ribas cree que "el 'Pacte' debería haber obrado con más prudencia" y ha considerado que es "una irresponsabilidad precipitarse en este asunto, teniendo en cuenta las indemnizaciones millonarias que pueden comportar este tipo de decisiones".

El regidor de Cs se ha referido al anexo del informe en el que el jefe de los servicios jurídicos municipales planteaba dudas sobre la caducidad.

"No entendemos las prisas en declarar la caducidad, deberían haber esperado a que los informes fueran concluyentes, y no dejaran dudas, porque al final, están jugando con el dinero de los ciudadanos", ha protestado Ribas, además de puntualizar que "sorprende que el 1 de septiembre se conceda al promotor un plazo de diez días para subsanar deficiencias, y cinco días después le caduque el expediente, cuando aún no había transcurrido dicho plazo".

"Desde Cs queremos trabajar por la defensa del pequeño y mediano comercio local, pero no se pueden vulnerar los derechos ni el cumplimiento de la ley, especialmente cuando nos exponemos a indemnizaciones millonarias que pagarían todos los ciudadanos", ha concluido el regidor.