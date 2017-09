El PP avisa que las obras de Espadas en los colegios se reducen a 22 e incluyen proyectos de 2016

7/09/2017 - 16:15

El concejal del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla José Luis García ha advertido este jueves de que las obras que el Consistorio promueve actualmente en los colegios incluyen proyectos arrastrados de 2016. Además, García avisa de que "las cuentas no salen" y frente a los 51 proyectos que esgrime el Gobierno local del socialista Juan Espadas, el PP calcula que sólo ha habido 22 obras en los últimos meses.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el edil popular ha señalado las recientes declaraciones del Gobierno municipal respecto a las obras que cada verano acomete el Ayuntamiento, para reparaciones o mejoras en los colegios públicos. Según el gobierno local, por lo que se refiere a este año, durante los últimos meses han sido puestas en marcha 51 obras de esta naturaleza, con el objetivo de alcanzar una inversión global de más de cinco millones de euros.

Al respecto, José Luis García ha lamentado que el Gobierno local sostenga que ejecutó el "97 por ciento" de los aproximadamente cinco millones de euros incluidos en el anterior presupuesto municipal de 2016 para este tipo de obras. Y es que según alega, la respuesta del Gobierno municipal a una pregunta formulada por el PP en la Comisión de Ruegos pone de manifiesto que "alrededor de un millón de euros del dinero previsto ese año no se había gastado, lo que supone cerca del 20 por ciento del mismo".

"Esto supone que el presupuesto de 2017 se use para pagar muchas de las obras previstas el año anterior" pero no ejecutadas, según el concejal popular. Así ha sido, según detalla, en el caso de las obras en los colegios Pino Flores, Menéndez Pidal, Pablo VI y San Ignacio de Loyola. "En concreto, en estos casos se ha gastado o se va a gastar del dinero de 2017 más de 450.000 euros". "El gobierno lo vende como parte de las obras a hacer en 2017, pero son obras de 2016 no ejecutadas el año pasado", ha advertido.

"LAS CUENTAS NO SALEN"

A colación, ha razonado que dado que estas cuatro obras son originarias de la anualidad 2016 y forman parte del grupo de diez actuaciones ya finalizadas este año, que "hay siete obras en ejecución actualmente y cinco comenzarán en breve", de la suma de tales proyectos resulta que en 2017 son 22 las obras "que se han hecho o harán" en los colegios. "¿Dónde están los 50 proyectos anunciados para este año por importe total de 5,4 millones?", ha preguntado avisando de que "las cuentas no salen".

En ese sentido, abunda que al cierre del primer semestre del ejercicio vigente, "los datos de ejecución" presupuestaria relativos a las obras en los colegios reflejan que "se han producido adjudicaciones por valor de sólo 690.853 euros y de ese dinero, el montante gastado hasta el momento es de 168.918 euros".

Además, el concejal del PP ha reclamado al Gobierno local que aclare "cuántos colegios van a seguir en obras cuando empiecen las clases" el próximo lunes, una situación ya clásica en lo que a proyectos de infraestructuras educativas se refiere. Y es que según rememora García, cuando el PP gobernaba y se daba esta situación, Espadas aseguraba que con él en la Alcaldía "no habría obras en colegios al iniciarse el curso".

Manifestando además su temor ante la posibilidad de que las prioridades de inversión estén sujetas a "criterios de índole electoral", García ha reclamado "explicaciones" al alcalde sobre las obras en los colegios, solicitándole también "que se ponga las pilas" y "acelere" su ejecución.