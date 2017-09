El PP critica la "incapacidad" de gestión de los responsables turísticos de Ibiza en relación al alquiler ilegal

7/09/2017 - 16:16

El Grupo Popular en el Consell de Ibiza ha denunciado la "incapacidad" del director insular de Turismo, Vicent Torres 'Benet', ante la creciente problemática del alquiler ilegal de pisos turísticos en Ibiza.

IBIZA, 7 (EUROPA PRESS)

El conseller popular Vicente Roig ha asegurado que "si las sanciones tardan entre cuatro y cinco años en ejecutarse es porque Torres no sabe gestionar, un hecho que ha demostrado en otras ocasiones".

"El director insular trata de ocultar esta falta de capacidad de gestión culpando al PP y a Montoro, pero lo cierto es que no ha sabido ejecutar el presupuesto de su departamento, dejando más de 500.000 euros de 2016 con los que deberían haber contratado a inspectores", ha dicho.

El PP ha criticado que "lejos de esto, el único contrato que ha llevado a cabo ha sido el del también concejal en Santa Eulària, Ramón Roca como jefe de servicio de Turismo".

El conseller del PP también se ha referido a la nueva normativa. "Hablamos de una ley y un decreto que ellos mismos han elaborado y aprobado y que días después ya aseguran que presenta problemas. No saben planificar y no han aplicado la Administración electrónica que se les dejó preparada la pasada legislatura y que agilizaría los procesos burocráticas casi al 50 por ciento", ha denunciado.

"No han modificado los procesos administrativos a través de la ley que debería haber podido reducir la burocracia y tener una administración más eficaz. No hay voluntad de tramitar y sancionar el uso ilegal de pisos turísticos y, en definitiva, no hay voluntad de luchar contra esta problemática, como ya han demostrado con su votación en el pleno del Consell en reiteradas ocasiones", han asegurado desde el PP.

Asimismo, han reiterado la oposición a la prestación de servicios turísticos en edificios plurifamiliares, así como la mezcla de usos dentro del mismo edificio.