Isla Mágica celebra el sábado el Día de Unicef y destinará un euro por cada entrada a programas por la infancia

7/09/2017 - 17:23

Isla Mágica celebrará este sábado el Día de Unicef y destinará un euro de cada entrada adquirida durante esa jornada a los programas de la citada institución a favor de la infancia.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

"En Isla Mágica compartimos el sueño de Unicef. Soñamos con el día en que no haya mortalidad infantil, en el que todos los niños vayan a la escuela y estén protegidos frente a los abusos y la explotación, el día en que estén garantizados sus derechos en cualquier rincón del mundo. Ese día Unicef cerrará, porque su labor ya no será necesaria y el mundo, será un mundo mejor", señala el parque hispalense en un comunicado.

Sin embargo, recuerda que actualmente "este sueño no es una realidad", ya que "miles de niños pasan hambre y frío, enferman por no haber sido vacunados, no pueden ir a la escuela o trabajan y son explotados". Desde Unicef se trabaja para llegar a todos ellos y que "nunca más necesiten ayuda".

Para lograrlo, Isla Mágica quiere contribuir a construir "un mundo en el que Unicef no sea necesario" y, por ello, se une a la campaña #CierraUNICEF y destinará un euro por cada entrada vendida el día 9 de septiembre a los proyectos de Unicef para la infancia. Las entradas podrán comprarse en las taquillas del parque y a través de la página web de Isla Mágica.

Además, se subraya que los visitantes al parque podrán informarse de los proyectos de la organización y de las distintas maneras de colaborar, como haciéndose socio.

Isla Mágica ha colaborado con Unicef en numerosas ocasiones a lo largo de los veinte años de vida el parque. Este año se ha vuelto a firmar un acuerdo con ésta dentro del marco de las actividades de responsabilidad social que viene realizando Isla Mágica desde hace unos años con el objetivo fundamental de servir de plataforma para la sensibilización y concienciación ante los grandes problemas de la infancia en países en vías de desarrollo.