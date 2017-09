Antidio Fagúndez presenta su candidatura a la Secretaría Provincial del PSOE de Zamora

7/09/2017 - 17:26

El actual primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, el socialista Antidio Fagúndez, ha anunciado su candidatura a la Secretaría Provincial del PSOE.

ZAMORA, 7 (EUROPA PRESS)

Antidio Fagúndez ha confirmado este jueves que mantiene contactos con compañeros y agrupaciones socialistas de la provincia para tomar una decisión y, en principio, su voluntad es que la próxima semana presente su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Zamora, ha adelantado.

En relación a los planes sobre la candidatura, Fagúndez ha afirmado que le gusta "mantener los tiempos", por lo que la semana que viene, cuando presente su candidatura. "Será el momento de anunciarlo y ahí contestaré a todas las preguntas y hablaremos del futuro", ha señalado a los medios de comunicación.

"Estoy manteniendo conversaciones con Tomás de Bien y con todo el mundo, eso lo hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Estoy manteniendo contactos con muchos militantes y con muchas agrupaciones, me queda hablar con muchos de ellos y por eso os emplazo al momento en que presente mi candidatura para hablar de todas esas cuestiones, ahora todavía queda trabajo por hacer", ha señalado el teniente de alcalde. Tomás del Bien, actual alcalde de Toro, era hasta la fecha el único candidato a este cargo.

"Voy a trabajar por una candidatura de consenso, esa es mi voluntad y creo que eso es bueno para el PSOE. Eso no significa que si tuvieran que celebrarse elecciones primarias se celebrarán, somos un partido democrático que hemos dado ejemplo de ello durante muchos años y no pasa nada por confrontar dos proyectos y que los militantes decidan, pero a mí me gustaría traba bajar para una candidatura de consenso y así me comprometo a ello", ha concluido.