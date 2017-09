Juzgan a los dos menores acusados de la muerte del joven desaparecido el día de Reyes en Castellón

7/09/2017 - 17:38

El juzgado de Menores de Castellón ha comenzado a juzgar este jueves a los dos menores que fueron detenidos por la muerte de un joven que figuraba como desaparecido desde el día de Reyes de este año, cuyo cuerpo sin vida fue hallado unos días después enterrado en un huerto ubicado en el Camí d'En Riera de la capital de La Plana.

CASTELLÓN, 7 (EUROPA PRESS)

Además de estos dos menores, que tenían 14 y 17 años en aquel momento, fue detenido un joven mayor de edad por los mismos hechos.La vista oral, que ha comenzado este jueves con las declaraciones de acusados y testigos, se está celebrando a puerta cerrada. Este viernes declararán los peritos y previsiblemente el juicio quedará visto para sentencia el lunes, día reservado para que las partes defiendan sus informes.

Familiares y amigos de la víctima se han dado cita en la Ciudad de la Justicia de Castellón ataviados con camisetas en las que se podía ver la foto del joven fallecido y algún cartel en el que se leía 'Justicia para Maiquel'.

El padre de la víctima, Miguel, ha asegurado a los medios de comunicación presentes que, si fuera posible, él pediría una condena de cadena perpetua para los menores acusados, y ha apuntado que con la actual ley "se les está diciendo a los menores que pueden matar y hacer lo que quieran, pues no pasa nada". Además, ha lamentado que la condena la cumplen en internados que, en su opinión, parecen "hoteles de cinco estrellas".

Miguel ha señalado que no va a aceptar ningún tipo de acuerdo con los letrados de los menores, pues "yo no quiero nada de esta gente, sino justicia". El padre de la víctima ha explicado finalmente que no ha recibido ninguna disculpa ni gesto de arrepentimiento por parte de los menores ni de sus familias.