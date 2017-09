EH Bildu pide al Gobierno foral que no firme el convenio del TAV y dice que sería "una hipoteca para futuros acuerdos"

7/09/2017 - 17:56

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha pedido al Gobierno de Navarra que "no firme ningún convenio con Madrid" sobre el tren de alta velocidad (TAV) y ha advertido de que hacerlo supondría "una hipoteca política de cara a futuros acuerdos".

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa celebrada este jueves junto con el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, y la alcaldesa de Etxarri, Eneka Maiz, Araiz ha asegurado que el Ejecutivo foral "tiene la ciega intención de firmar un convenio de alta velocidad con el Gobierno de Madrid" y ha afirmado que no tiene "ninguna esperanza" de que la posición del Ejecutivo foral sobre esta cuestión vaya a cambiar.

"El Gobierno de Navarra ha cogido una alta velocidad a la hora de adoptar sus decisiones y a la hora de dar pasos", ha criticado el portavoz de EH Bildu, que ha asegurado que "el convenio que pretende firmar" es "una versión renovada y actualizada" del firmado en 2010. "El modelo de tren, el trazado y las obras que se van a convenir son las mismas; han cambiado las cifras y lo único que se le ha añadido es un puente", ha remarcado.

Citando las palabras del presidente de UPN, Javier Esparza, Adolfo Araiz ha asegurado que "el proyecto de TAV que se ha propuesto no es el del acuerdo programático sino el que en su día propuso y firmó UPN". Al respecto ha indicado que en el acuerdo programático se estableció "un acuerdo de mínimos" y "que no fuera un tren de ningún lado a ninguna parte".

El portavoz de la coalición ha planteado la necesidad de "un debate social" que "sea algo más" que el proceso participativo anunciado por el Gobierno de Navarra que ha definido como "un ejercicio de propaganda". "Poca participación puede haber si todo está decidido, todo está firmado y las decisiones están ya tomadas", ha criticado.

En este sentido, Adolfo Araiz ha considerado que la ponencia sobre movilidad del Parlamento de Navarra, abierta desde el año 2015 "y que no se ha reunido más que en una ocasión", podría ser "un instrumento válido para que toda la ciudadanía que pueda participar lo haga".

Por este motivo, ha pedido al Gobierno de Navarra "que no firme ningún convenio con el Gobierno de Madrid porque en estos momentos no hemos decidido el modelo de tren". "Nos quieren imponer un modelo de tren determinado que se recogía en el convenio que firmó el Gobierno de UPN con el Gobierno de Madrid", ha censurado.

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo foral "no debe comprometer gasto, no sólo para 2018" y ha recordado que de ser así no contaría con el apoyo de EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra en los Presupuestos. Araiz ha resaltado que "se está creando una situación de hipoteca política para posibles y futuros acuerdos". El representante de la formación ha pedido a Geroa Bai que "valore las consecuencias que pueda tener esto acordado y absolutamente cerrado para futuros presupuestos porque el cambio político no necesita de estas hipotecas".

Según ha dicho, sería una "hipoteca" para "acuerdos en esta legislatura, porque quedan dos presupuestos por aprobar, y de cara a una futura legislatura y a un posible acuerdo tras las elecciones de 2019".

En este sentido, Araiz ha subrayado que Geroa Bai en esta cuestión "es una fuerza minoritaria" entre las formaciones que apoyan al Gobierno de Navarra. "Y eso da la sensación de que el Gobierno no quiere entender", ha reprochado.

"El Gobierno no es consciente de lo que implica llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas que no son tus socias" y de que "está representando a los sectores que en el año 2015 votaron a favor del cambio político y social", ha incidido Araiz. "Si el Estado tiene voluntad real de hacerlo, lo iba a hacer de cualquier manera, con el concurso del Gobierno de Navarra o sin él", ha continuado el portavoz de EH Bildu, que considera que se está creando "un problema político donde no lo había".

Por su parte, el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, ha expresado la preocupación de las localidades de la Zona Media y Norte de Navarra "por la deriva que está tomando este convenio" y ha considerado que esta cuestión "necesita calma y debate, sobre todo en las zonas más afectadas" para que puedan presentar su propuestas, que "tienen que ver con la vertebración del territorio".

"Nos preocupa mucho quedarnos junto a las vías de un tren, que lejos de servir para la movilidad de nuestros vecinos, lo que va a hacer es pasar muy rápido al lado de nosotros y servir a una pequeña parte de la ciudadanía, porque la mayoría no vamos a poder usar ese tren", ha continuado.

"Nos preocupa el futuro que puedan tener nuestras localidades al perder servicios, estaciones, paradas y sistemas de transporte que durante décadas nos han acercado a la localidad", ha destacado Goldaracena, que ha pedido conocer qué estudios se han realizado para determinar "cómo va a influir el proyecto del TAV en el desarrollo económico de Tafalla y de la comarca".