Albiol (PP) denuncia a un internauta que colgó una foto suya con un tiro en la frente

7/09/2017 - 18:13

El presidente del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha denunciado este jueves a un internauta que ha colgado una foto en Instagram con una marca roja simulando un tiro en la frente.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

"No aceptaré que un militante de ERC me amenace de muerte. Acabo de poner denuncia ante los Mossos d'Esquadra. No nos amordazarán", ha publicado Albiol en su cuenta de Twitter con la foto de Instagram del usuario en cuyo perfil hace referencia a las juventudes de los republicanos --JERC--.

El usuario publica la foto en su cuenta de Instagram con el comentario: 'Este hombre ha repetido golpe de estado unas 6 veces. Si no rectifica, que se ponga más escoltas'.

CARLOS CARRIZOSA (CS)

El mismo usuario ha colgado otra foto con el mismo efecto visual sobre la frente del portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.

También ha publicado una tercera del portavoz de la formación naranja con la frase 'Calla hijo de puta. Esta noche mira bajo de tu coche'.