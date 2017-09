El Ayuntamiento, comprometido en la apuesta por la transparencia en la comunicación y publicidad institucional

7/09/2017 - 19:08

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos con la que apostar por la transparencia en la comunicación y publicidad institucional "en aras del buen gobierno" y en defensa "de la participación ciudadana, la apertura de las instituciones a los logroñeses y la colaboración de todos".

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Todo porque, tal y como ha defendido la concejal de Ciudadanos, María Luisa Alonso, "el derecho a la información es un derecho instrumental para garantizar otros, la piedra angular sobre la que se sustenta el resto de libertades".

Ante ello, Alonso ha defendido la necesidad de que, en el plazo de un mes, el equipo de Gobierno Local dé cuenta en la Comisión Informativa de Pleno desde la aprobación del Plan Anual Institucional y de su contenido íntegro. Además, solicita que se publique el contenido del Plan en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño.

La moción incluye un informe trimestral a la Comisión Informativa de Pleno de las modificaciones efectuadas al plan anual de comunicación institucional, cuando se deban realizar campañas no previstas y remita al Pleno del Ayuntamiento de Logroño, en el primer periodo de sesiones de cada año, "el informe y evaluación anual del Plan de Comunicación Institucional y sea puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales del sector".

EL AYUNTAMIENTO "YA CUMPLE EN TRANSPARENCIA"

Una moción que ha contado con el voto favorable de todos los grupos, también del Partido Popular. En este sentido, el concejal del Grupo Municipal Popular, Javier Merino, ha asegurado que "vamos a apoyar esta moción porque cuando al Ayuntamiento de Logroño se le da 100 puntos en transparencia internacional es por algo" y eso es "porque cumple en transparencia en todos los contratos".

El Ayuntamiento de Logroño "da cuenta de todo" y les ha recordado a los grupos que "trimestralmente se publica absolutamente todo, todos los acuerdos, contratos... la disposición del dinero es pública y está fiscalizada por los órganos de contratación y la intervención municipal".

Aún así, ha continuado, "piden que el Equipo de Gobierno dé cuenta, así lo haremos, pero lo realmente importante es que se fiscalice y se controle y eso se está haciendo".

PENSIONES, ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y TARJETA 'LOGROÑO EN TU BOLSILLO'

En otro orden de asuntos, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado la moción presentada por el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, relativa a la necesidad de "blindar" las pensiones en la Constitución sumándonos, como ha explicado, "a la plataforma de la que forman parte 50 Ayuntamientos españoles".

Por su parte, se ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la adopción de medidas que impulsen el vehículo propulsado mediante energías alternativas al igual que la moción de Ciudadanos, defendida por Julián San Martín, para la creación de la Tarjeta Ciudadana 'Logroño en tu bolsillo".

En este sentido, Julián San Martín (Ciudadanos) ha recordado que es necesario que el Ayuntamiento sea "cercano, amable y los ciudadanos puedan participar en él".

Es hora de que Logroño "dé un paso adelante" y necesitamos una tarjeta para que todos puedan participar en la gestión, actividades y servicios del Ayuntamiento. Una tarjeta que se puede realizar "a un precio asequible".

Por su parte, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha anunciado su voto en contra "porque me parece poco ambicioso tener una tarjeta física y no centrarnos en el mundo digital" al igual que el Grupo Municipal Popular quien considera "que no hace falta una nueva tarjeta física más".

Ante estas reflexiones, Julián San Martín ha vuelto a tomar la palabra reprochando al PR+ y PP su actitud porque "a día de hoy, hay personas mayores que todavía necesitan de esas tarjetas".