Ayuntamiento mantiene su compromiso de ceder suelo en parcela para colegio Los Lirios "cuando el Gobierno lo solicite"

7/09/2017 - 22:48

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha remarcado este jueves de nuevo "la intención del Ayuntamiento de ceder suelo público en la parcela dotacional pública para la construcción del colegio de Los Lirios cuando el Gobierno lo solicite".

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Un compromiso "que no ha vencido" y que hoy "ratifico" por lo que "mantenemos la plena disponibilidad a ceder, cuando se nos requiera y con las condiciones que se nos pida y se nos concrete, esa parcela".

Además, y por respeto a todos los vecinos de la zona, la alcaldesa ha recordado que hablará con ellos en relación a la posible construcción de una cooperativa en Los Lirios porque "no es descabellado oír sus opiniones antes de posicionarnos en una posición u otra".

En este sentido, ha recordado, la pasada semana se presentó otra alternativa a ese colegio público y, por tanto, "no podemos rechazarla de entrada sin saber si es viable o si es un modelo que a los propios vecinos les pueda parecer bien".

La alcaldesa de Logroño ha hecho estas declaraciones tras el debate de una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que instaba a la Junta de Gobierno a la cesión urgente de la parcela necesaria para la construcción de un colegio en Los Lirios. Toda la oposición en Pleno ha pedido al Grupo Municipal Popular dicha cesión "tal y como se habían comprometido anteriormente" mientras que el PP ha reiterado su compromiso "a la espera" de la decisión de Educación.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Beatriz Arraiz, ha defendido la moción porque la vecindad "lleva mucho tiempo pidiendo lo más urgente para ellos, un colegio público y no podemos pasar ni un minuto más generando expectativas, públicas o privadas, a los vecinos, mientras que, finalmente, no se hace nunca nada".

Previamente a la defensa de la moción ha tomado la palabra un miembro de la Federación Riojana de Vecinos quien ha lamentado que "no haya interlocución con los vecinos" por parte de las Administraciones y muchas familias "tengan que llevar a sus hijos al colegio fuera de su entorno cercano".

Por todo ello ha pedido "un reparto justo de los colegios" porque "los padres no son caprichosos, es que el Gobierno de La Rioja no está haciendo bien su trabajo. Nosotros queremos la igualdad en derechos de todos los logroñeses" y ha recordado que los niños "no son parches, merecen un Gobierno más serio" y ha pedido "una fecha firme para la apertura del colegio público" o que abra la puerta a una solución.

En la moción también se ha pedido "de manera urgente" al Gobierno de La Rioja a que proceda a la construcción de un colegio público en el barrio de Los Lirios, "tal como ha acordado el Pleno del Parlamento de La Rioja y está contemplado en los presupuestos de La Rioja para el año 2017", ha defendido Arraiz.

Finalmente, desde el Grupo Municipal Socialista instan a que "mientras no se construya el nuevo colegio, la administraciones velen por facilitar una movilidad segura de los niños del barrio de Los Lirios, a los colegios del otro lado de la circunvalación".

La moción ha contado con dos enmiendas por parte del Grupo Mixto que han sido rechazadas. Aún así, en el turno de portavoces, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha anunciado su voto a favor de la propuesta porque la construcción de ese colegio "es muy necesario y está completamente justificado. Logroño se construye desde los barrios y en ellos hay dotaciones imprescindibles". Aún así, ha indicado, "a pesar de que no se hayan aprobado las enmiendas de mi grupo, apoyamos la construcción del colegio público porque es el modelo en el que cree el PR+".

Por su parte, María Luisa Alonso (Grupo Municipal Ciudadanos) ha destacado que "el problema de Los Lirios lo han generado los políticos" porque "no dan soluciones a estas familias aún habiendo niños suficientes para hacer un colegio".

Así, ha continuado, "el Gobierno regional se comprometió a realizar este colegio pero aunque sabemos que no se puede tener un colegio o un centro sanitario en la puerta de casa, como ha dicho el consejero de Educación, lo cierto es que estamos hablando de un barrio de Logroño al que no se le ha dotado de nada. No es un capricho, es una necesidad real de los logroñeses y los riojanos".

Además, Gonzalo Peña (Grupo Municipal Cambia Logroño) ha lamentado que, de nuevo, "se tenga que volver a traer una moción repetida al Pleno" pero "hay que dar soluciones urgentes" porque "los niños no son números, son personas y son familias y hay que solucionar este problema".

"En 2015 la alcaldesa anunció la cesión pero lo cierto es que a día de hoy no se ha vuelto a saber nada al respecto". Gonzalo Peña ha lamentado la "inoperancia" del PP y ha reivindicado "un colegio público" en dicha zona.

Por su parte, Pedro Manuel Sáez Rojo (Grupo Municipal Popular) ha defendido al consejero de Educación, Alberto Galiana, y ha asegurado que "nosotros como Ayuntamiento ponemos a disposición de Educación una parte de esa parcela dotacional pública para la construcción del colegio de Los Lirios" pero es necesario que, previamente, nos concreten "qué superficie de esa parcela necesitan para ello". Por ello, hoy por hoy, "estamos a la espera de esa petición" y "cuando lo hagan estaremos encantados de hacer esa cesión".

ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS MUNICIPALES

En otro orden de asuntos, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos para el estudio de accesibilidad de edificios municipales mientras que se ha rechazado la presentada por Cambia Logroño para la modificación de los criterios de uso del parque de Servicio Municipal. En concreto esta última ha contado con los votos en contra del PP, Ciudadanos y grupo Mixto y la abstención del PSOE.

Por su parte, el Grupo Municipal Mixto ha presentado una moción para la identificación y mejora de la señalización del Camino de Santiago a su paso por Logroño con hitos turísticos. Una moción que ha contado con el apoyo de todos los grupos porque "nuestra ciudad necesita más visibilidad".

Así, el Grupo Municipal Popular, Pilar Montes ha asegurado que "desde el PP vamos a apoyar esta moción" aunque ha recordado que "llevamos tiempo trabajando en esta dirección" ya que "sí que es cierto que hay cierta confusión en puntos concretos pero algunos de ellos, ya se han solucionado".