La oposición critica la falta de noticias sobre la Casa del Cuento y Pilar Montes pide "esperar a los informes técnicos"

7/09/2017 - 23:33

La concejal de Cultura, Pilar Montes, ha recordado a la oposición que "no es fácil encontrar una solución a la Casa del Cuento" y ha destacado que es necesario esperar "a los informes que aporten los técnicos" tras el "accidente" del pasado 1 de febrero que terminó con el derrumbe de todo el edificio.

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Así las cosas, a día de hoy, "no podemos dar más información porque hay que esperar a dichos estudios". Con ello, se ha defendido, "les he dicho todo lo que sé pero han obviado lo básico, lo que ocurrió el pasado 1 de febrero fue un accidente y como tal debemos tratarlo".

"Si yo como concejal tengo alguna responsabilidcad, la asumo" pero "les puedo asegurar que éste es mi proyecto y de este equipo de Gobierno y, por lo tanto, la primera interesada en esta ciudad de que este proyecto salga adelante soy yo".

Aún así, "los accidentes ocurren y me parece lamentable que utilicen esta situación como arma arrojadiza en contra de esta concejal, hacerme responsable del derrumbe de una obra me parece poco elegante e indecente".

Con ello, ha finalizado, a día de hoy "no hay un informe técnico y la Junta de Gobierno no puede aprobar nada hasta que no existan esos informes".

Por su parte, la oposición ha lamentado "la falta de capacidad y de información" del Equipo de Gobierno "al no presentar ningún tipo de respuesta" con respecto a la situación actual de la Casa del Cuento.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido la comparecencia de la concejal de Cultura, Pilar Montes, porque desde el 1 de febrero, día del derrumbe, "no sabemos nada de lo que ocurre en la Casa del Cuento".

El PSOE considera que es "importante" que Pilar Montes "concrete los plazos previstos para que se reinicien las obras, si se continuará el mismo proyecto y si será necesario proceder a una nueva licitación tras modificarse sustancialmente el objeto de la obra, pasando de una actuación de rehabilitación a una obra nueva".

Finalmente, Cambia Logroño, PSOE, PR+ y Ciudadanos se han mostrado "sorprendidos" ante la respuesta de la concejal de Cultura calificandólas de "poco serias" y aludiendo a la "poca transparencia" del Equipo de Gobierno.