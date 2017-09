Los viajeros del Metro de Madrid expulsan a un 'nazi' que increpó a una mujer marroquí

Yo tuve unos vecinos moros viviendo en el piso de arriba durante 2 largos años, no se integraron jamás a los usos y costumbres de la comunidad , hacian mucho ruido a horas intempestivas, olían mal, oración por la mañana a todo trapo y se fueron ya que no les hablaba nadie de la comunidad y no xq fuésemos radicales, si no xq hacían lo que les salía de los mismos.