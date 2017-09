Vara valora que la reivindicación del tren "ha calado en la conciencia colectiva de Extremadura" y ahora "nos van a oír"

8/09/2017 - 11:01

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado este viernes que la reivindicación de un tren digno para la región extremeña "ha calado en la conciencia colectiva de Extremadura", así como que "la paciencia se agotó, y a partir de ahora nos van a oír".

GUADALUPE (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

Fernández Vara ha considerado que "hay un antes y después de este año" en la reivindicación por un tren digno para la comunidad: "Nos van a tener que escuchar, y que cuanto antes se resuelva esta deuda que España tiene contraída con Extremadura en materia ferroviaria", ha dicho.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, con motivo de la conmemoración en Guadalupe, del Día de Extremadura este 8 de septiembre.

En su intervención, Vara ha reafirmado que éste "es un asunto de todos", por lo que "solo si todos hacemos fuerza, seremos capaces de lograr que sea una realidad antes o después".

Vara ha señalado que "por primera vez" ha visto en Adif "una disposición hasta ahora desconocida, entre otras cosas de asumir lo tremendamente injusto que se ha sido con Extremadura en materia ferroviaria", ha señalado.

En ese sentido, el presidente extremeño ha señalado que existe "toda una hoja de ruta trazada" por el Pacto por el Ferrocarril, al que ahora se está "intentando que haya el máximo de adhesiones posible, y ya en otoño se celebrará una "movilización ciudadana" en Madrid, "no contra nadie, sino a favor de los intereses de Extremadura", ha apuntado Vara.

Así, ha avanzado que el próximo martes, 12 de septiembre, la Junta de Extremadura mantendrá una reunión con Renfe y Adif, y al día siguiente se reunirá el Pacto por el Ferrocarril

Un asunto ante que el Ejecutivo regional ha "planteado distintas situaciones y tiempos", aunque "ahora mismo todas son urgentes", ha señalado el presidente extremeño, quien ha añadido que "todos los límites y todos los tiempos están acotados".

En su intervención, Fernández Vara ha reafirmado que en la situación actual "no se puede permitir ni un solo día más que haya comboyes que no le funciona el aire, los servicios, o que las máquinas estén estropeadas", algo que ha tachado de "inaceptable", y de "tomadura de pelo que no podemos consentir ni un solo minuto más", ha dicho.

"Esto ya no es un problema solo de los que usan el tren, sino de una gran mayoría de ciudadanos en Extremadura, que sabe que estamos peleando en la máxima categoría, pero unos con infraestructuras del siglo XXI, y otros del siglo XIX", ha señalado el presidente extremeño.