Matadero acoge hasta febrero medio centenar de propuestas, entre producción propia, estrenos internacionales y talleres

8/09/2017 - 11:26

Matadero Madrid acogerá desde este mes de septiembre y hasta febrero medio centenar de propuestas culturales en la primera parte de la temporada 2017/2018 entre producciones propias, proyectos de larga duración, estrenos internacionales, intervenciones, instalaciones, talleres, conciertos o exposiciones.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La programación ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el director de Naves de Matadero, Mateo Feijóo, quien ha apuntado que "generar vínculos con diferentes colectivos sociales es una de las prioridades del proyecto porque se busca que el espectador/ciudadano se sienta partícipe y protagonista de tantas propuestas como sea posible".

El programa está dividido en dos partes, de septiembre a febrero y desde este mes adelante, tal y como se está haciendo en muchos puntos de Europa. "No es que la programación no está cerrada sino que muchos de los proyectos son abiertos, se expanden", ha explicado en rueda de prensa el director de Naves de Matadero, que ha confesado que ha sido un año "muy duro" porque "la Administración en este país sigue en los años 70 y eso dificulta el trabajo", sobre todo porque "los espacios no son autónomos", unido "al grandísimo problema que hay de externalización".

Carmena, por su parte, ha parafraseado al escritor francés André Malraux haciendo suya la frase "el arte no es una sumisión sino una conquista", en el sentido de conquistar los sentimientos. Feijóo, por otro lado, no ha podido hacer una estimación de público pero sí ha asegurado que "ningún teatro público tuvo (en la temporada anterior) tantos espectadores como Matadero el año pasado". Los precios de los espectáculos rondan entre los 8 y los 15 euros, con descuentos para estudiantes, desempleados y profesionales.

La temporada se estrenará con 'Ningún Lugar', un proyecto colectivo con producción de Naves Matadero conducido por Nilo Gallego y Chus Domínguez, inspirado en textos del artista lituano Jonas Mekas y con el exilio como hilo conductor.

Otro proyecto que involucrará a participantes será 'Antes de la metralla', montaje de la compañía gallega Matarile. Hasta una docena de personas podrán incorporarse al espectáculo que esta compañía lleva realizando desde el año pasado en distintas ciudades y que como novedad en su montaje en Madrid incorpora a agentes locales.

También pasarán por Matadero los japoneses Circo de sastre, por primera vez en Europa, que se asociarán a colectivos residentes en la ciudad para la puesta en escena de su escenografía. Igualmente lo hará el belga Kris Verdonck, que presentará 'IN VOID II', una reflexión crítica sobre el hombre y la tecnología.

RESIDENCIAS DE ARTISTAS

Las Naves de Matadero siguen apostando por residencias para artistas con el objetivo de generar un pensamiento crítico, potenciar la experiencia y la experimentación, promover la investigación y contactar a creadores, artistas y sociedad para buscar nuevas miradas.

Desde principios de 2017 se lleva a cabo la residencia 'Some Things, From Somewhere', del coreógrafo británico Cai Tomos, junto con los artistas de Debajo del Sombrero, plataforma para la creación, investigación, producción y difusión de arte, cuyos principales protagonistas son personas con discapacidad intelectual.

Vicente Colomar, director, actor, bailarín, coreógrafo y dramaturgo, continúa en Naves Matadero la investigación coreográfica y musical que inició en 'PARTS'. Su instalación y pieza escénica podrá verse en noviembre y diciembre.

En esta primera parte de la temporada también podrá verse el trabajo de Daniel Teba, 'En un tiempo oscuro', en residencia en Naves Matadero desde abril de este año. Además Mónica Valenciano (Premio Nacional de Danza, 2012) ha organizado con creadores de distintas disciplinas 'bailaderos' para investigar y aportar nuevos materiales a un proceso cuyo resultado final podrá verse en Naves Matadero el próximo año.

Se suman a estos artistas Paz Rojo, Muriel Romero y Pablo Palacio, María Jerez y Phils Hayes, Julián Fuentes y Claudia Faci, cuyos proyectos podrán verse en la segunda parte de esta temporada.

GRANDES ESTRENOS DE COMPAÑÍAS INTERNACIONALES

También esta temporada podrán verse grandes estrenos en España de compañías internacionales. 'Deadtown', de los hermanos Forman, será una de las grandes novedades: por primera vez en España, se podrá ver este espectáculo ambientado en el lejano Oeste, una pieza teatral de cine mudo en tres dimensiones.

Por primera vez en Europa, Naves Matadero acogerá a Circo de Sastre, compañía japonesa portadora de un género inventado que incluye un concierto de música en directo, nuevo circo, una lección de sastrería, una performance, una obra de teatral, todo en uno.

También será estreno en España 'Teatr Zar', proyecto surgido en el Instituto Grotwski para la recopilación de material musical en la zona del Cáucaso y que ha documentado las composiciones polifónicas más antiguas del mundo. Los refugiados y del exterminio armenio son los temas sobre los que versarán sus dos espectáculos.

Otros de los artistas que pasarán esta temporada por Naves Matadero son Úrsula Martínez, británica conocida por sus espectáculos de cabaret y que estrenará 'Free Admission', y João Samões, portugués que presentará 'África Fantasma' cuya representación será complementada con una videoinstalación.

En febrero podrá disfrutarse del espectáculo 'Mystery Magnet', de la artista belga Miet Warlop, referente de la nueva vanguardia europea, cuyos espectáculos se mueven entre las artes visuales, la performance y el teatro.

La artista plástica Cristina Rodrigues presentará 'O Sudário', una instalación textil estampada a mano que recoge el saber de las tejedoras de Várzea de Calde (Portugal), que utilizan técnicas milenarias de elaboración del lino.

MÚSICA

Esta temporada la música tendrá mucha presencia en los espectáculos de Naves Matadero, con espectáculos como 'Fiesta/Siesta/Fiesta', de Nerval, dúo de post-rock formado por David Orrico y Tagore González, que hacen una propuesta musical más allá de los instrumentos usando sus cuerpos.

Por otro lado, la Nave 12, donde se ubica la cafetería, acogerá el concierto de Mariana Aupí. También será el escenario de la Nave 12 el que reciba un domingo al mes las diferentes agrupaciones de Escuelas Municipales de Música y Danza del Ayuntamiento de Madrid. Las banda, coros y orquestas de Vallecas, Hortaleza, Retiro, Tetuán, Arganzuela y Carabanchel serán los protagonistas de La Nave Sonora.

Naves Matadero será el escenario en el que actúen las bandas musicales emergentes participantes en el programa de residencias de producción musical de Matadero Madrid.

En la línea de compartir conocimientos y crear en colaboración, Naves Matadero ha diseñado una serie de talleres, proyectos e intervenciones en los que los artistas invitados trabajan con el público.

Los vestíbulos también se transforman en esta temporada en espacios expositivos. La Nave 10 acogerá la exposición de los fotógrafos Ximena y Sergio. Y además Naves Matadero se convierte esta temporada en sede de Acción!MAD, el festival dedicado al arte de acción y performance de Madrid.

De marzo a julio continuará la programación de Naves Matadero con grandes estrenos nacionales e internacionales y proyectos que implicarán a diversos colectivos de la ciudad. En junio tendrá lugar el estreno de 'The End', ópera japonesa virtual que se podrá ver por primera vez en España protagonizada por la estrella adolescente de la canción Hatsune Miku o, más bien, su imagen tridimensional.

El gran estreno nacional será la retrospectiva de los últimos veinte años de Alacrán Teatro y se continuará con los proyectos en colaboración con agentes locales. Será el caso de la construcción de una casa a cargo de Santiago Cirujeda y que se realizará junto con un colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión social de Vallecas.