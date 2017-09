Carmena llama a no usar banderas "como instrumento de políticas partidarias" y se desmarca de la reflexión de Maestre

8/09/2017 - 12:14

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha llamado a no emplear las banderas "como instrumento de políticas partidarias" aunque también se ha desmarcado de la reflexión hecha ayer por la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, sobre la proposición del PP de organizar juras de bandera en los distritos de cara al 12 de octubre.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Maestre consideró que esa proposición retrotrae a épocas oscuras de la historia del país, unas palabras que no ha compartido la alcaldesa en la rueda de prensa posterior a la presentación de la programación cultural de Matadero al considerar que la edil "empleó un término que a lo mejor no fue el más preciso".

"Hay que ser muy prudentes en este momento, en el que vivimos un conflicto que debería haberse resuelto por la conciliación y la escucha mutua por unos y por otros pero no ha sido así", ha manifestado la regidora.

También ha abogado por "ser muy prudentes y no usar las banderas como instrumentos de políticas partidarias" mostrando una "confianza profunda en la democracia, que es de todos". "Hay que ser enormemente conciliadores y prudentes y no hacer políticas partidistas sino buscar lo que nos encuentra y no lo que nos aleja", ha recomendado. Carmena ha terminado abogado por ser "defensores cien por cien de la democracia de nuestro país".